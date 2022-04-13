上海蔬菜布滿消毒水？微信瘋傳「鸚鵡食用死亡」

上海防疫各處展開環境消毒殺菌工作，圖為消殺作業前的行前準備工作。（新華社）

「上海團購蔬菜 餵食鸚鵡，五分鐘後死亡」，最近這則消息在微信 群內廣為流傳。網友稱上海疫情 嚴重，這些團購來的蔬菜不光有農藥，還可能噴過滅菌藥水，呼籲這些蔬菜要在清水裡浸泡更長時間。

專家則稱，團購來的蔬菜水果等用足量的水浸泡3分鐘左右再清洗乾淨。

「上海網路闢謠平台」調查稱，動物園鸚鵡飼養員表示，鸚鵡個體化差異巨大，飼養時須小心呵護，出現疾病等問題很難準確判定原因。

目前這則消息只在網上流傳，尚不知真偽，但網友更加關心的是，因疫情被封控社區的政府配送或團購來的蔬果安全問題，包括「團購來的蔬菜會有消毒藥水殘留嗎？」「如何清洗蔬菜水果才能更加放心」等話題。

調查稱，目前無論哪種物資供應方式，為了減少病毒傳播的風險，都會對物資進行必要的消毒殺菌。不過，消殺僅限於食品外包裝，蔬菜本身並不包含在內。

包括相關的生鮮平台也表示，不會直接將消毒劑噴灑在蔬菜、水果等農產品上，但會用酒精或者含氯消毒劑對蔬菜的小包裝、分揀後的大包裝進行消殺，然後再進行配送。

儘管如此，還是有不少網民擔心，在對外包裝消殺時，相關消毒劑也有可能會濺到蔬果上？

對此，上海市農科院農產品保鮮加工研究中心主任喬勇進表示，蔬菜並非病毒的宿體，而且日常使用的消毒劑大多具有強氧化性，在空氣中放置一段時間便蒸發消散。何況，酒精溶於水，市民食用前做好清洗工作就可以了。

他說，蔬菜水果等用足量的水浸泡3分鐘左右再清洗乾淨，或自來水沖洗3遍就能完成清洗工作，安全食用。他還特別提醒，蔬菜浸泡時間不宜過長，綠葉菜泡久了，營養物質會流失。