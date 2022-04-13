我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

上海官員不堪防疫工作壓力自殺 胡錫進證實

BA.2擴散 疫情又升溫 CDC：大眾運輸口罩令延至5月3日

上海官員不堪防疫工作壓力自殺 胡錫進證實

記者陳言喬／即時報導
上海防疫工作壓力大，傳出官員自殺。圖為外省援助上海的防疫人員。（新華社）
上海防疫工作壓力大，傳出官員自殺。圖為外省援助上海的防疫人員。（新華社）

上海因疫情封城已逾兩周，亂象不斷，當地衛健系統官員承受巨大壓力。網傳上海虹口區衛健委資訊中心主任錢文雄，4月12日下午在辦公室自盡，其家屬通過錢文雄微信朋友圈發訃告，中國環球時報前總編胡錫進也確證此消息。

網傳消息稱，錢文雄「聰明能幹，頂克家庭，愛人（妻子）患癌晚期，本來思想負擔很重，疫情期間工作量巨大，4月12日下午在辦公室自盡」。錢文雄的家屬則於4月13日在他的朋友圈發出訃告，稱他4月12日下午1時19分離世，疫情期間一切將會從簡，並指出「家屬目前悲痛不已，無法接待」。

錢文雄自殺的消息傳出後，還傳出他的妻子也自盡的消息，但上海警方僅對錢文雄妻子自盡闢謠是假消息，未否認錢文雄已自殺。

環球時報前總編輯胡錫進14日凌晨在其微博發文稱，「經向上海新聞同行求證，對方給我傳來的確認資訊是：錢文雄已亡，其妻安好」。

胡錫進表示，錢文雄離世已足以令人悲痛唏噓。這一悲劇顯然加劇了上海防疫讓部分基層人員不堪重負的印象。

胡錫進稱，這兩天上海有各種令人不安的資訊和視頻傳到網上，它們的共同指向是對抗疫次生悲劇和代價的強烈不滿，以及長時間封控引發的焦躁感。

胡錫進站在動態清零角度說，這個時候大家必須保持冷靜。上海一定要把清零繼續作為堅定目標，理由是明確的：上海不清零，即使上海人接受，江蘇接受嗎？浙江接受嗎？全國其他地方的人接受嗎？上海之外的人，有誰願意與來自疫情如此嚴重上海的人打交道？那樣的話上海將真的成為孤島，或者很快把全國「拉下水」。有人說，那就全國一起放開吧！但這是不可接受的，至少在今天這個時間點上它不是一條現實的路。

中國抗疫必須是一體化的，這個國家的大多數人支援動態清零，這個事實需要得到尊重。今天的上海除了為清零而奮鬥，別無選擇。

他說，上海現在就是很難，感染的人數太多了，抗疫形勢非常嚴峻，試錯的空間已經很小；而很多人又因為長時間封控疲憊不堪，變得急躁。經濟損失就不用說了。為實現社會面清零，相信不會有一個大家都滿意、沒什麼痛苦的好辦法的，大家彼此理解共渡難關是此時上海社會走出困境的生命線。

心理疏導很重要，胡錫進認為全中國公眾應當參與進來，幫著上海一些市民開展這種疏導，增加他們的耐心和信心。

疫情 微信 封城

上一則

上海新增2.7萬例本土確診 習近平要求動態清零

延伸閱讀

上海新增2.7萬例本土確診 習近平要求動態清零

上海新增2.7萬例本土確診 習近平要求動態清零
「全民國防手冊」防共 胡錫進：解放軍不打台灣民眾

「全民國防手冊」防共 胡錫進：解放軍不打台灣民眾
為安撫群眾… 上海辦抗疫晚會被痛罵「不幹正事」 緊急喊卡

為安撫群眾… 上海辦抗疫晚會被痛罵「不幹正事」 緊急喊卡
防疫亂封路 胡錫進：這不是抗疫 是對抗疫的破壞

防疫亂封路 胡錫進：這不是抗疫 是對抗疫的破壞

熱門新聞

上海陸家嘴金融成的白領。人民網

中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像

2022-04-06 16:33
上海傳出有核酸陰性的夫妻被誤為陽性。圖為上海核酸檢測示意圖，非新聞當事人。(新華社)

上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是

2022-04-11 11:00
上海南匯方艙醫院爆出搶物資慘況。（視頻截圖）

上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留

2022-04-07 09:00
南韓研究機構指出，中國已經在五個科研領域超越美國。（圖／聯合報系資料照片）

南韓研究：中國科研在奈米等5領域超越美國

2022-04-06 08:49
上海封城，習近平要求繼續堅決清零不動搖，引起越來越多的質疑。（美聯社）

習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭

2022-04-06 12:11
郎咸平。(取材自微博)

等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世

2022-04-11 04:16

超人氣

更多 >
影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網

影／紐約日落公園地鐵槍擊案 嫌犯於下東城落網
紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

紐約地鐵2華裔生中槍 「他第1槍對準我 我叫大家快逃命」

騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬

騷擾亞裔鄰 華州白人婦被控仇恨犯罪賣房賠4.5萬
紐約地鐵槍案兇嫌曾批亞當斯取締遊民 發表歧視言論

紐約地鐵槍案兇嫌曾批亞當斯取締遊民 發表歧視言論
他目睹槍手作案 子彈穿褲過…華生遲出門 逃過一劫

他目睹槍手作案 子彈穿褲過…華生遲出門 逃過一劫