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3月中國對俄出口下滑 或表明中企態度謹慎

記者賴錦宏／即時報導

俄羅斯入侵烏克蘭之後，中國對俄羅斯的出口在今年3月分下滑，而對其他國家的出口迅速增長，這表明中國企業可能對與俄羅斯進行貿易往來保持謹慎。

據彭博社報導，13日公布的官方數據顯示，中國企業3月分賣了38億美元商品給俄羅斯，金額同比下跌7.7%。這是中國自2020年5月全球貿易受到疫情嚴重影響以來的最低對俄出口額。

今年稍早，中國國家主席習近平和俄羅斯總統普亭舉行會晤，宣布兩國友好沒有止境；在俄羅斯入侵烏克蘭之後，北京一再表示將繼續與俄開展正常貿易。然而，多國對俄羅斯的制裁不斷加碼，俄羅斯貨幣貶值以及美國想方設法阻止俄羅斯使用美元，可能促使中國企業暫緩出口。

中國自俄羅斯的進口同比增長26.4%，這可能是受大宗商品價格上漲影響。中國主要從俄羅斯進口石油、天然氣、煤炭和農產品，向其出口電子設備、機械和車輛。

彭博彙編的數據顯示，中國3月從俄羅斯進口了18.8萬噸液化天然氣，這低於上年同期的27.3萬噸。彭博數據顯示，雖然自2019年末中俄首份天然氣合約啟動供應以來，中國一直在穩步增加自俄進口，但3月的規模還不到中國自最大供應國澳大利亞進口量的11%。

俄羅斯 天然氣 烏克蘭

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