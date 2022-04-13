美人權報告再關注新疆 維族官員：無非是攻擊中國

新疆官員發文駁斥美國與西方的指責，稱許多涉疆報導都不是在當地完成。（新華社）

美國國務院4月12日發布人權報告，關注新疆 人權，稱「任意監禁、強制絕育和墮胎、強暴、強制勞動、限制信仰等罪行仍在持續」。有新疆維族官員4月13日在媒體發文駁斥美方，稱「講新疆無非是攻擊中國而已」。

擁有北京清華大學博士學位、現任新疆和田駐村幹部的吐爾孫．艾拜，4月13日在陸媒「觀察者網」發文，對西方近年報導新疆的情況進行梳理，他選取15個國家和地區的20家媒體，對它們1999年至2019年的涉疆報導數量進行統計。

統計顯示，一個重要分界點在於2009年「七五事件」，報導數量達到了首波高峰1216篇，而2014年恐怖攻擊頻傳時，則升高到2986篇。此後中共以強力手段維穩，2019年報導總數攀升到新高點7420篇。吐爾孫．艾拜認為，近幾年的國際涉疆輿論是「西方反華勢力」操縱的產物，而不是新疆社會的真實報導。

➤➤➤美國人權報告 關切中國對新疆種族滅絕

對於「種族滅絕」的報導，吐爾孫．艾拜予以反駁，指2010年中國第六次人口普查 時，維吾爾族總人口為1006萬9346人，2020年第七次人口普查時已達1162萬4257人，增長11.5%，「就我的家鄉喀什來說，2010年總人口為397萬9362人，2020年為449萬6377人，增長11.3%」。

再者是關於「再教育營」與「強迫勞動」議題，他指出，維族年輕人口比例高，且受教育程度較低，每10萬人中擁有大學程度僅有8944人，國家通用語言能力薄弱，法治意識淡泊，容易受到宗教極端思想和「三股勢力」（宗教極端勢力、民族分裂勢力、暴力恐怖勢力）的蠱惑，他稱開展職業技能培訓有利於提高學員的國家意識、公民意識、法治意識和就業 能力，促進勞動力就業，並有效遏制「三股勢力」擴散。

對於國際各種報導新疆的消息來源，吐爾孫．艾拜也頗有質疑。他提及20家媒體轉載和採用消息來源友61個，其中排名前20的消息來源占總數的91.6%，並且多為英美媒體消息來源。吐爾孫．艾拜並指出，20家媒體涉疆報導中，發稿地區為媒體所在國家和地區的70.5%，海外其他國家和地區的21.5%，中國的僅有8%，他強調，「大部分涉疆報導並非在事發地或新聞現場完成。相當部分新聞素材來自西方政府、研究機構、媒體、非政府組織和東突組織。因此報導中出現錯誤資訊的反覆引用」。

通過文字雲的分析，吐爾孫．艾拜指出，「中國」才是所有這些輿論的核心，新疆只不過是排在三四位層級的從屬地位，「講新疆無非是攻擊中國而已」。他並在文章中強調，涉疆國際輿論場是一種「有計畫的新聞生產過程」。就此，他表示，「國際輿論場的涉疆議題已不僅是一場輿論戰，而已成為對華戰略戰的組成部分」。