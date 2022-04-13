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中國增2.8萬例本土感染 廣州重啟新一輪核酸檢測

記者賴錦宏／即時報導
上海本土確診和無症狀感染者，12日有2.6萬例較前日回升。 （新華社）
上海本土確診和無症狀感染者，12日有2.6萬例較前日回升。 （新華社）

中國周二（12日）新增1,500宗本土確診及26,420宗本土無症狀感染，染疫總數27,920宗。上海分別有1,189宗確診及25,141宗無症狀感染，總數26,330宗，較上日2.3萬宗回升，再創單日感染數新高。廣東省官方宣布，繼續新一輪核酸檢測，這波從未接受檢測者將不被允許前往超市、車站。

據中國國家衛健委，中國新增1,500宗本土確診及26,420宗本土無症狀感染，其中重災區上海有1,189宗確診及25,141宗無症狀感染；吉林省疫情回落，發現233宗本土確診及852宗無症狀感染。另外，廣東省有22宗確診及9宗無症狀感染，分布在廣州、深圳、佛山和東莞。

中國國家衛健委昨日表示，上海疫情處於快速上升期，社區傳播尚未得到有效遏制，且外溢到多省多市，預計未來幾日新增感染者人數仍將處於高位。

另外，沒有新增死亡病例。

綜合第一財經、每日經濟新聞報導，廣州市12日召開疫情防控新聞發布會，廣州市衛生健康委副主任、新聞發言人陳斌表示，目前傳播鏈清晰，疫情形勢整體可控，8日迄今累計74例感染者，目前均收治中，病情穩定。

陳斌指出，為了將潛在傳播者篩盡篩透、清零見底，12日繼續展開新一輪核酸篩查，4月9日以來，尚未接受過核酸檢測者應立即就近接受排查，否則將被賦「黃碼」，對於外出帶來影響。

疫情 檢測

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