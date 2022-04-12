四川安岳遭13級大風吹襲 至少20人受傷

四川安岳遭13級大風吹襲至少20人受傷，街頭一片狼藉。（紅星新聞）

據環球網，四川安岳縣委宣傳部消息，11日晚8時至晚11時，安岳縣出現短時強降水且伴有大風、冰雹，縣城區降雨量達91.7毫米，極大風速13級，風速每秒達37.4公尺，部分區域出現內澇、房屋受損、行道樹和構築物倒塌等情況。大風暴雨 和冰雹造成多人受傷。

受災害影響，當地共有約1萬人不同程度受災，人員輕傷20人，其中16人已離院，直接經濟損失563.73萬元人民幣。其中，農作物受災面積約300公頃，房屋倒損共103間。另據大陸氣象台數據顯示，11日晚11時，安岳縣單小時降水量達到66.2毫米，同時段降水量居全大陸第一。

微博影片顯示，街道上，有車輛被淹沒在積水中；還有建築物倒塌掛在旁邊的樓上；也有居民在陽台上發現許多如雞蛋般大小的冰雹。

事發後，有當地居民表示從未見過如此大的風；亦有網傳聊天截圖稱，安岳東井溝樓頂一家三口被「吹不見了」、「城管在東井溝到處找屍體」。其後官方闢謠指，經消防、公安 、街道辦及社區排查，截至當時未發現一家三口被吹走的事。

此外，重慶主城區12日凌晨也遭遇狂風天氣，街頭樹木被吹斷。重慶氣象台此前發布「暴雨藍色預警信號」，預計12日0時至18時，潼南區、合川區、渝中區、九龍坡區等地區將出現暴雨，並伴有雷電、大風、局地冰雹等強對流天氣。