我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

布魯克林地鐵槍案 西維爾:未以恐襲為動機展開調查

今年常春藤 申請破紀錄 錄取創新低

四川安岳遭13級大風吹襲 至少20人受傷

記者賴錦宏／即時報導
四川安岳遭13級大風吹襲至少20人受傷，街頭一片狼藉。（紅星新聞）
四川安岳遭13級大風吹襲至少20人受傷，街頭一片狼藉。（紅星新聞）

據環球網，四川安岳縣委宣傳部消息，11日晚8時至晚11時，安岳縣出現短時強降水且伴有大風、冰雹，縣城區降雨量達91.7毫米，極大風速13級，風速每秒達37.4公尺，部分區域出現內澇、房屋受損、行道樹和構築物倒塌等情況。大風暴雨和冰雹造成多人受傷。

受災害影響，當地共有約1萬人不同程度受災，人員輕傷20人，其中16人已離院，直接經濟損失563.73萬元人民幣。其中，農作物受災面積約300公頃，房屋倒損共103間。另據大陸氣象台數據顯示，11日晚11時，安岳縣單小時降水量達到66.2毫米，同時段降水量居全大陸第一。

微博影片顯示，街道上，有車輛被淹沒在積水中；還有建築物倒塌掛在旁邊的樓上；也有居民在陽台上發現許多如雞蛋般大小的冰雹。

事發後，有當地居民表示從未見過如此大的風；亦有網傳聊天截圖稱，安岳東井溝樓頂一家三口被「吹不見了」、「城管在東井溝到處找屍體」。其後官方闢謠指，經消防、公安、街道辦及社區排查，截至當時未發現一家三口被吹走的事。

此外，重慶主城區12日凌晨也遭遇狂風天氣，街頭樹木被吹斷。重慶氣象台此前發布「暴雨藍色預警信號」，預計12日0時至18時，潼南區、合川區、渝中區、九龍坡區等地區將出現暴雨，並伴有雷電、大風、局地冰雹等強對流天氣。

暴雨 公安 風暴

上一則

「被屠殺30萬人活該」 川航飛行員2015年仇恨言論被翻出停職

下一則

南方航空做起直播副業 空姐帶貨、銷售額破22萬美元

延伸閱讀

「被屠殺30萬人活該」 川航飛行員2015年仇恨言論被翻出停職

「被屠殺30萬人活該」 川航飛行員2015年仇恨言論被翻出停職
最後2個孩子18歲了…川震孤兒安康家園功成身退了

最後2個孩子18歲了…川震孤兒安康家園功成身退了
救經濟…浙江、河北、甘肅、四川6城鬆綁房市

救經濟…浙江、河北、甘肅、四川6城鬆綁房市
涉貪「數額特別巨大」…薄熙來「大管家」徐鳴遭起訴

涉貪「數額特別巨大」…薄熙來「大管家」徐鳴遭起訴

熱門新聞

上海陸家嘴金融成的白領。人民網

中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像

2022-04-06 16:33
南韓研究機構指出，中國已經在五個科研領域超越美國。（圖／聯合報系資料照片）

南韓研究：中國科研在奈米等5領域超越美國

2022-04-06 08:49
上海封城，習近平要求繼續堅決清零不動搖，引起越來越多的質疑。（美聯社）

習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭

2022-04-06 12:11
上海南匯方艙醫院爆出搶物資慘況。（視頻截圖）

上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留

2022-04-07 09:00
上海傳出有核酸陰性的夫妻被誤為陽性。圖為上海核酸檢測示意圖，非新聞當事人。(新華社)

上海夫婦持陰性報告 被押進方艙 警：說你陽性你就是

2022-04-11 11:00
郎咸平。(取材自微博)

等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世

2022-04-11 04:16

超人氣

更多 >
影／紐約布魯克林地鐵 槍手掃射 10人中彈16傷

影／紐約布魯克林地鐵 槍手掃射 10人中彈16傷
將一群女性關在地下室25天 俄軍性暴力造成9人懷孕

將一群女性關在地下室25天 俄軍性暴力造成9人懷孕
上海防疫的民怨現形記：中國「清零政策」為何總崩潰？

上海防疫的民怨現形記：中國「清零政策」為何總崩潰？
眾院議長波洛西推特報平安 將解隔離 亞洲行備受關注

眾院議長波洛西推特報平安 將解隔離 亞洲行備受關注
光天化日又見砸車窗 布魯克林8大道十幾輛遭殃

光天化日又見砸車窗 布魯克林8大道十幾輛遭殃