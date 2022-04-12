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難抵民怨 滬居委會紛請辭：我們也有承受不住的時候

記者賴錦宏／即時報導
上海疫情嚴重，數個居委會承受不住壓力，紛紛離職。（取材自上觀新聞）
上海疫情嚴重，數個居委會承受不住壓力，紛紛離職。（取材自上觀新聞）

上海封控多日， 抗疫亂象頻生，直面民眾的居民委員會成為眾矢之的。在封控一線的居委基本都是24小時待命，有的居委已近一個月無法回家。但社區的團購亂象和居民的怨聲載道，令他們身心俱疲。多名居委人員日前表態辭職或寫下無奈，「所有人、所有部門要我們理解、配合，唯獨沒有人理解我們…我們也有承受不住的時候」。

據星島網，在這次上海抗疫中，居委會是協調轉運病人、組織核酸檢測、接收分發物資的一線人員。他們連續多天超負荷工作，但得不到理解。

昌里花園居民區黨總支部書記吳穎川的辭職信，8日在網上廣為流傳。他說，居民問他們相關政策、解封時間，「太多太多我們基層最需要第一時間知道的，我們都不知道。上級唯一的命令就是，一定要安撫好居民情緒，上面的指令，是死命令，必須要執行」。他表示，面對1800多戶居民的各種訴求，居委無力承擔和回答。

翰城居委9日向居民發出離別公開信，表示全體工作人員從3月17日開始封在居委，已經24天，放棄了家人和生活，「我們也盡力在配合政府的各項政策，所有人、所有部門要我們理解、配合，唯獨沒有人理解我們……我們也有承受不住的時候」。

10日，一名在上海某居委工作了4年的社區工作者寫的「記抗疫」也在網上流傳。她說，「疾控（中心）永遠跳過居委直接聯繫居民，居委的信息嚴重滯後，居委向上反映的居民輿情永遠沒有下文」。她不懂為何由他們來承擔防疫重擔，「我們甚麼權力也沒有，甚麼資源也沒有，只有不斷確診陽性的居委社工，只有居民認為我們毫無作為的謾罵聲」。

黃浦區海悅居民區黨支部書記馬勝燁日前也發表題為「致海悅居民」的辭職信。他在信中回應了社區居民最關心的話題，也訴說了工作中的苦，只知道「必須執行好上級指令」，但「我一個人帶著手下幾個小朋友，力量太單薄了，力不從心」。

這些辭職信在網上廣為流傳，社區居民看到後紛紛留言挽留和支持，「理解基層工作的不易，大家齊心協力才能共渡難關」，合計1.5萬多字的兩百多條留言打動了馬勝燁，他表示：「疫情沒結束，我不會離開」。

「社區居民委員會」為中國大陸地區城市街道、行政建制鎮的分區即「社區」的基層組織，最早是城鎮居民的自治組織，現在則是大陸官方最基層的單位。社區委員會三委就是指社區黨委（即黨總支、黨支部）和社區居民委員會、社區居務監督委員會。

檢測 疫情 防疫

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