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「還沒病死先餓死」 上海通知超市賣場應開盡開緩民怨

記者陳言喬／即時報導
上海已要求各實體商店應開盡開，圖為金山區楓涇鎮當地的超市，民眾前往採買。（中新社）
上海已要求各實體商店應開盡開，圖為金山區楓涇鎮當地的超市，民眾前往採買。（中新社）

「還沒病死、就先餓死」，上海嚴控疫情，讓眾多市民吃不飽、穿不暖，造成極深民怨。為緩解民怨，上海市政府已要求有條件的超市賣場、連鎖餐飲、藥店等商業網點應開盡開。

中國青年網12日報導，上海市政府已通知在封控區和管控區，超市賣場、連鎖餐飲、藥店等商業網點應開盡開，關門不停業，線上下單，線下理貨，集訂集送。要求在防範區，有限允許商業網點恢復經營，按照預約、限流原則開展經營活動。

例如在松江區，區市場監管局已要求第二批85家零售藥店恢復營業。截至目前，松江全區共有119家零售藥店保供經營，覆蓋18個街鎮（開發區），保障市民用藥需求。

松江區市場監管局副局長顧芙蓉表示，松江部分社區已封控接近一個月，市民生活物資需求從主副食品拓展到了日用品、藥品等，很多慢性病人家中服用藥物已吃完，急需補給。考慮到實際情況，決定繼續增加零售保供藥店，確保市民用藥可及。松江的7家肯德基門店也開始恢復營業，接單迎客。

另在全市16個行政區的不少餐飲、藥店、生鮮超市也已開門營業，目前多以網路外送訂單為主。

根據統計，幾個重點區的營業情況為，浦東新區已有連鎖超市47家，綜合性超市66家，藥店318家營業。黃浦區已有超市賣場12家，各大電商平台6家，線上藥店18家，提供實際服務。靜安區有超市賣場28家、團餐配送企業85家、電商平台3家、應急藥房7家營業。徐匯區有超市便利37家，餐飲42家，配餐服務1家，藥房27家。閔行區有超市賣場19家（含華潤萬家、家樂福、盒馬等），電商平台9家（含美團、餓了麼、叮咚買菜等），團餐（全福速食、寶昌餐飲等）配送11家，應急藥房174家營業。

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