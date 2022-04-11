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上海新增確診減少2700例 專家：未來10天清零有望

記者陳言喬／即時報導
上海未來十天社會層面疫情清零有望，首批「防範區」居民走出小區，小朋友在社區內遊玩。（中新社）
上海未來十天社會層面疫情清零有望，首批「防範區」居民走出小區，小朋友在社區內遊玩。（中新社）

上海疫情已有趨緩跡象，上海市12日通報新增本土2萬3342例病例，較前一日減少2700多例。中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友日前曾表示，上海嚴格防疫，理論上10天至兩周就能實現社會層面疫情清零。

上海市衛健委今早通報：2022年4月11日0—24時，上海新增本土新冠肺炎確診病例994例和無症狀感染者2萬2348例，其中273例確診病例為此前無症狀感染者轉歸，439例確診病例和21844例無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。

2022年4月11日0—24時，上海新增本土新冠肺炎確診病例994例，含273例由無症狀感染者轉為確診病例。新增治癒出院379例。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友8日曾在微博發文表示，上海連續核酸檢測是為了篩查尚未排毒、核酸暫時呈現陰性的感染者，要實現社會層面清零，全員核酸檢測是最有效的策略措施。以清零為目的的核酸檢測，一要快，二要全。

他說，Omicron毒株的平均潛伏期為3天，確診病例一般在首次出現症狀前1到2天就開始向體外排出病毒。也就是說，一個人如果與新冠感染者發生有效接觸、被感染，在當天甚至第二天進行核酸檢測基本是陰性，第三天核酸檢測才有意義。

吳尊友表示，對於具有2700萬人口的超大城市來說，如果在2到3天內完成一輪全市範圍內全員核酸檢測，連續開展3到4輪全市全員核酸檢測，理論上說，10天至兩周就能實現社會層面疫情清零。

檢測 疫情 新冠肺炎

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