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物流癱瘓 中國要地方不得隨意封路

記者賴錦宏、陳政錄／綜合報導
11日完成核酸採樣的醫務人員相互消毒。中新社
11日完成核酸採樣的醫務人員相互消毒。中新社

中國本土疫情延燒，部分地區為防堵疫情而封路，導致大量的貨車困在路上，造成部分地區的物流癱瘓。中國國家發改委10日舉行物流業座談，與會官員表示，將積極協調有關部門，為全面恢復物流運行營造寬鬆環境。

據中國物流與採購聯合會官網，中國國家發展改革委經濟貿易司副司長張江波10日主持這場座談會，與物流業者對當前中國物流出現的「堵點、難點、痛點」問題，進行互動交流。

與會的中國物流與採購聯合會副會長賀登才呼籲，在符合中國官方防控要求的前提下，盡快放開物流作業人員，疏通道路堵點，解封物流節點，「讓專業的人幹專業的事」。他希望強化對物流作業人員的服務手段，著力解決他們的生產生活困難。

近來中國本土新冠疫情飆升，不少省市為防堵疫情封閉聯外高速公路或省道，導致部分地區物流癱瘓，成千上萬的司機受困，並影響中國逾3/4的貨運量。這些地區包括：江蘇、浙江、山東、上海、吉林、安徽、廣東、河北、遼寧、福建等10多個省級行政區。

物流受阻、物價上升，疫情防控對經濟造成的衝擊不小。中國國家統計局昨日發布數據顯示，3月消費者物價指數（CPI）年增1.5%，漲幅比上月擴大零點6個百分點；中國生產者物價指數（PPI）同比上漲8.3%，兩項數據分別超出市場預估的1.4%和8.1%。

分析認為，中國通膨超預期，主要受本土多點散發疫情和國際大宗商品價格上漲兩大因素所致，專家並提醒關注輸入性通膨壓力加大。

面對經濟下滑的壓力，中國國務院總理李克強繼日前和企業家、專家座談後，11日繼續召開經濟形勢部分地方政府主要負責人座談會，強調要增強緊迫感，抓緊落實減稅降費、支持實體經濟、重大項目開工、企業穩崗等政策。

疫情 指數 國務院

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