大宗商品漲價導致中國3月通膨超預期 貨幣政策需加力

圖為雲南瑞麗一家超市早前景象。中新社

受國內疫情 和國際大宗商品價格上漲等因素影響，中國3月消費者物價指數（CPI）按年上漲1.5%，創三個月新高；生產者價格指數（PPI）按年上漲8.3%，漲幅也高過預期，但為11個月最低值。

據香港經濟新聞網報導，分析師 指出，中國面臨輸入性通膨壓力加大。預計今年CPI按年漲幅將繼續擴大，今年或將超過3%，PPI按月上漲壓力短期仍存在，按年漲幅回落速度亦會放緩。需求疲弱同時、通膨有上行壓力，供需兩端看未來經濟或存在「滯脹」苗頭。

分析師認為，短期看，通膨對中國貨幣 政策尚不構成壓力，從國務院常務會議傳遞的信息看，貨幣政策仍將保持適時加力。

中原銀行首席經濟學家王軍指出，3月CPI上行和PPI下行使得「剪刀差」繼續收斂，這意味著中下游企業的利潤有所改善。同時，俄烏危機仍未緩解，未來仍將對商品供給及供給預期產生直接影響，以能源、農產品和部分有色金屬為代表的國際大宗商品價格仍可能在高位震盪，這將給中國帶來較大的輸入性通膨壓力。

他指出，國際通膨向國內的傳導、上游向下游的傳導將不可避免，如果不能採取有效措施加以應對，終端產品的通膨也會逐步加劇，其結果將推高今年CPI漲幅，並對貨幣政策形成掣肘。但就短期而言，仍有必要盡快降準降息，提供充裕的流動性，以給企業特別是中小企業減輕負擔，支持實體經濟發展。

民生銀行研究院宏觀分析師應習文認為，未來通膨中樞有進一步抬升的壓力，但另一方面，當前中國社會整體需求依然不足，反映在核心通膨尚未上升，供需兩端看，未來中國經濟或存在「滯脹」苗頭，目前工作重點應集中在撲滅疫情和保障供應兩點上。