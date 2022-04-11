蒙古國因疫情傳出物資短缺 擬全面進入「節約狀態」

蒙古國國家大呼拉爾（議會）主席贊丹沙塔爾，10日會見該國國家大呼拉爾所屬各機構領導。（取自央視新聞）

據央視新聞報導，受全球新冠疫情 、邊境口岸運行不通暢以及俄烏衝突等諸多因素影響，蒙古國對外貿易嚴重受阻，國家外匯存底大幅萎縮，本幣匯率持續走低，導致商品供應出現短缺，物價不斷上漲，對該國經濟社會造成嚴重壓力。有鑒於此，蒙古國國家大呼拉爾（議會）和政府正加緊制定相應對策，計劃全國全面進入「節約狀態」。

報導稱，當地時間4月10日，蒙古國國家大呼拉爾主席贊丹沙塔爾會見該國國家大呼拉爾所屬各機構領導，就當前國家所面臨的急需解決的問題交換意見。

贊丹沙塔爾明確要求，除因公務赴地方出差，不得乘用公務大型轎車；2022年至2023年不再購買新轎車和辦公桌椅等設備；重新審視國有和地方所有公司費用支出預算 並使之進入節約狀態；對國家機關採購及招標工作實施等級分類管理，並停止除特殊需要之外的一切招標工作；對透明帳戶進行監督；對國家公務員編制狀況進行研究並盡快提交報告。

央視新聞指出，2022年蒙古國國家大呼拉爾經費開支預算比2021年減少56億圖格里克（約185萬美元），常設委員會和委員開支預算分別減少16%和11%。

本月7日和8日，蒙古國有數千名青年在首都烏蘭巴托市舉行抗議活動，向政府提出抑制物價上漲、嚴懲腐敗和職務犯罪行為、為普通民眾提供優惠貸款等15項訴求。

大陸國務委員兼外長王毅 本月7日應約與蒙古國外長巴特策策格通電話時表示，作為好鄰居、好朋友，中方願助力蒙經濟社會發展。近期，中蒙「綠色通道」恢復開通，雙方鐵路運輸、公路過貨、口岸通關、能礦貿易等取得積極進展。

王毅承諾，中方願同蒙方一道，加快中俄蒙經濟走廊建設，推進中蒙鐵路交通線聯通。中方也將繼續向蒙方提供抗疫物資和設備，支持蒙方加強疫情防控，保障口岸順暢運行。