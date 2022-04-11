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中國總理李克強：高度警惕「國際國內超預期變化」

記者羅印冲/即時報導
中國國務院總理李克強。新華社
中國國務院總理李克強。新華社

4月11日，中國國務院總理李克強在江西主持召開經濟形勢部分地方政府主要負責人座談會。他表示，要高度警惕「國際國內環境一些超預期變化」、經濟下行壓力進一步加大，正視和果斷應對新挑戰。

據央視新聞，李克強指出，今年以來，扎實做好六穩、六保工作。既要看到經濟總體運行在合理區間、擁有很強韌性，堅定信心，又要高度警惕「國際國內環境一些超預期變化」、經濟下行壓力進一步加大，正視和果斷應對新挑戰。

他表示，要統籌疫情防控和經濟社會發展，堅持穩字當頭、穩中求進，增強工作前瞻性，貫徹新發展理念，推動高質量發展，加大宏觀政策實施力度，穩住經濟基本盤，保障基本民生，深化改革開放，以穩就業、穩物價支撐經濟運行在合理區間。

李克強並指，要增強緊迫感，抓緊落實中共中央經濟工作會議精神和政府工作報告舉措，退稅減稅降費、金融支持實體經濟、專項債發行使用、重點項目開工建設、支持企業穩崗等政策的實施，都要靠前安排和加快節奏，上半年要大頭落地，形成更多實物工作量。要抓住關鍵，有力有效應對經濟運行面臨的突出矛盾。抓好春耕生產和農資保供穩價。

他表示，保障電力煤炭等能源穩定供應，加快釋放中國國內先進煤炭產能。確保交通骨幹網絡、港口等有序運行，暢通國際國內物流，維護產業鏈供應鏈穩定。要加強形勢跟蹤研判，及時研究應對預案，根據需要研究採取更大力度的政策舉措。

李克強 國務院 退稅

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