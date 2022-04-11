中國總理李克強：高度警惕「國際國內超預期變化」

中國國務院總理李克強。新華社

4月11日，中國國務院 總理李克強 在江西主持召開經濟形勢部分地方政府主要負責人座談會。他表示，要高度警惕「國際國內環境一些超預期變化」、經濟下行壓力進一步加大，正視和果斷應對新挑戰。

據央視新聞，李克強指出，今年以來，扎實做好六穩、六保工作。既要看到經濟總體運行在合理區間、擁有很強韌性，堅定信心，又要高度警惕「國際國內環境一些超預期變化」、經濟下行壓力進一步加大，正視和果斷應對新挑戰。

他表示，要統籌疫情防控和經濟社會發展，堅持穩字當頭、穩中求進，增強工作前瞻性，貫徹新發展理念，推動高質量發展，加大宏觀政策實施力度，穩住經濟基本盤，保障基本民生，深化改革開放，以穩就業、穩物價支撐經濟運行在合理區間。

李克強並指，要增強緊迫感，抓緊落實中共中央經濟工作會議精神和政府工作報告舉措，退稅 減稅降費、金融支持實體經濟、專項債發行使用、重點項目開工建設、支持企業穩崗等政策的實施，都要靠前安排和加快節奏，上半年要大頭落地，形成更多實物工作量。要抓住關鍵，有力有效應對經濟運行面臨的突出矛盾。抓好春耕生產和農資保供穩價。

他表示，保障電力煤炭等能源穩定供應，加快釋放中國國內先進煤炭產能。確保交通骨幹網絡、港口等有序運行，暢通國際國內物流，維護產業鏈供應鏈穩定。要加強形勢跟蹤研判，及時研究應對預案，根據需要研究採取更大力度的政策舉措。