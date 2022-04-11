疫情下 上海人早起刷手機搶菜團購成日常

示意圖。圖：pixabay

上海因疫封城 陷入物資短缺，一早用手機搶菜，成了上海人每天奮戰的必修課。一位上海人寫下了這段時間的經歷，卻發現網路團購越開越大，能買到的菜卻越來越少，「等了一早等個寂寞」。

這位筆名「季節」的作者，曾經參加過一個成員多達400餘人的團購群。他形容，眾人在微信 群裡團購的過程，「是一種能折騰的生命力」。

在上海浦西租屋的作者在文中表示，3月29日浦西封城（當時浦東已封）時，自己已經在菜市場買到了菜。但因小區區民必須接受核酸檢測，於是加入了所住樓棟的居民微信群。但在群裡的第1次團購未能成功下，他轉而加入了一個400多人的超大團購群。

起初，群裡的成員總會興奮地接龍參加團購。但逐漸地，能買到的東西越來越少。而作者第1次參加這個群的團購後，團長卻告知「同志們，下單提示庫存不足」，首次團購便告夭折，但仍有不知情的成員在後面接龍。

作者說，失望之餘，他每天一大早就是忙著上網購平台搶菜。早上6時搶美團買菜和叮咚，8時30分搶叮咚和盒馬，每天在昏昏沉沉中醒來，時間到就狂刷手機10分鐘，但總是顯示「前方壅堵」、「運力不足」。後來還試了每日優鮮、大潤發，但沒有一個搶到的，搶菜只是「重在參與」。

同一時間，米還買得到，而作者的小區也先后發過幾次物資，但東西不多。第1次有玉米2根，萵苣1根；第2次黃瓜1根，胡蘿蔔1根，洋蔥1個，地瓜1個，薑半根。後 來，叮咚、盒馬、美團在住家附近的站點，都停止運作了。

作者說，到4月5日各界原本以為上海解封當日，封城卻持續進行，民眾焦慮不斷上升。團購群的團長緊急宣布，全群這2天停止團購，「太亂了，而且不能自己拿，都要麻煩志願者（志工），請大家理性團購」。

直到6日，作者加入了附近超市成立的團購群，才再度買到了菜。沒想到，才買了一次，鄰居便在群裡表示「，由于小區的訂購量超出了超市的承受限度，訂單量激增也給小區的疫情 防控工作造成了嚴重影響。團購改為2天一次」。

他說，這時有居民開始求米，求麵，求蔥薑蒜，希望開團購，但遲無回應。同一時間，人們更開始在群裡以物易物，約好時間，把要交換的物品放在門口。

而居委對接的超市團購，雞蛋麵、麵粉和大米都被秒殺，有很多跟作者一樣沒搶到的住戶便在群裡吐槽，「等了一早，等個寂寞」，成為疫情以來焦慮的頂峰，不知道什麼時候解封，剩下的伙食能吃幾天。

作者說，自己忙著在各個微信群裡刷消息，生怕錯過什麼可買的。而朋友發來的一些其他團購連結，以前都會猶豫，這次都果斷買了一些。等買到了，下單成功的畫面顯示的卻只是「跟團成功了，期待早日收到貨」。

儘管搶菜搶出怨氣，但團購群裡的互動也培養出住戶間的感情。有人就說，「這個群疫情後能不解散嗎？感覺可以買到好多好吃的，賊方便，大家資源共享特別好」，「這裡太溫馨了」；有時，群友會分享食譜，甚至有人在家憋壞了想唱歌，就向群友借卡拉OK。「那是一種能折騰的生命力」。