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中國推「全國統一大市場」 學者：絕非計畫經濟

記者陳政錄／即時報導
中國推動打造全國統一大市場體系，要求制度規則的多方面統一。圖為上海洋山深水港。新華社
中國推動打造全國統一大市場體系，要求制度規則的多方面統一。圖為上海洋山深水港。新華社

中共中央、國務院10日發文，建設高效規範、公平競爭、充分開放的「全國統一大市場」。對於外界將其與中共建政初期採用的「計畫經濟」相比，南京大學長江產業經濟研究院院長劉志彪指出，這是誤解，統一大市場並非由統一計畫來進行管制的市場體系，而是開放化和競爭化的。

據中國官方發布「關於加快建設全國統一大市場的意見」，內文指稱，要從強化市場基礎制度、推進市場聯通、打造統一的要素市場等多方面，建設「全國統一大市場」，並多次提及反壟斷、打擊不當市場競爭、打破自我小循環等。

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劉志彪在接受中媒界面新聞訪談時表示，建設「全國統一大市場」與「中央統一計畫經濟」有本質的區別。他說，統一大市場具有中國特色，並不意味著它是「中央統一計畫經濟」，也不意味著它是一種「新計畫經濟」。

他解釋，統一大市場是指由市場機制來統一協調，具備一體化、開放化、競爭化、有序化等內在特徵，同時又具有規模巨大、結構完整、功能強大、機制靈活、環境優化等顯著外在特徵的大市場。

劉志彪說，統一大市場是由市場機制，作為資源配置的決定性機制或者主要機制的一種經濟體系，這樣才能稱之為統一大市場，否則就變成統一大計畫。

他進一步解讀，建立「全國統一大市場」，是中國實現高水準自立自強的內在要求。一方面，市場不再依賴西方國家；另一方面，關鍵核心環節的技術自主開發，並內需拉動和促進中間產品的技術進步和創新。

為何在此時推出？劉志彪說，這是因為在國內外形勢發生重大變化的當下，中國大陸需要在經濟發展中，更多利用中國國內超大規模市場的優勢，盡快形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

中共 國務院

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