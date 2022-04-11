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苦等核酸無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世

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等不到核酸報告無法就醫 財經名人郎咸平母親上海過世

中央社／北京11日電
郎咸平11日發文，證實母親過世。(取材自微博)
郎咸平11日發文，證實母親過世。(取材自微博)

來自台灣、活躍於中國大陸財經媒體界的經濟學者郎咸平今天證實，他的母親等不到核酸檢測報告，在上海的醫院急診室門口等待四小時後過世，他也因上海封城沒見上母親最後一面。

郎咸平和其母親住在上海，他下午在微博帳號中證實，網傳有關其母親過世的消息是真的，他本來不想占用公共資源談論家裡私事，但既然流傳開了就說明情況。

他表示，他和哥哥都很悲痛，悲劇本來是可以避免的。他的母親高齡98歲，腎臟本來就有點衰竭，按照過去的診斷，只要打一針就好了。

郎咸平說，但是因為上海嚴格規定必須要做核酸後才能就醫，其母親在三甲醫院（中國等級較高的醫院）當場做的核酸竟然四個小時都沒出結果，「我深感震驚」。其母親在醫院急診室門口等待了四個小時後過世。

他說，自己想去見媽媽最後一面，但由於小區（居民社區）封閉，「花了相當多的時間和有關部門溝通才允許我去醫院」，站在馬路上，叫不到滴滴（網約車），因為封城了，所以最後也沒有見到其母親最後一面。

他表示，希望這個悲劇可以不要再發生。

在他這則貼文下方，一些網友回覆：「教授如此，何況普通人」、「為什麼不反思，為什麼這樣的悲劇不斷上演」、「越來越多的有錢人會離開這裡」、「死板的要命，搞不懂是救人重要，還是做核酸重要！」等。

郎咸平微博的上一則發文是在今天上午，他寫道：「呼籲政府盡快恢復國際都會的經濟活動，否則上海經濟將螺旋式下滑，比如寄國際快遞都被禁止，請問禁止快遞就能夠解決新冠嗎？防疫方向沒錯，但很多方式方法值得商榷」。

郎咸平曾於香港中文大學任教，在中國主持過多個財經電視節目，著有「郎咸平開講中國商幫」、「郎咸平說─中國進入從亂局到變局關鍵十年」等著作。

郎咸平。(取材自微博)
郎咸平。(取材自微博)

封城 微博 檢測

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