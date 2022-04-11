上海公布7565處「防範區」 將率先「微解封」

圖為上海市金陵東路10日景象，由於實施封城，路上幾乎不見人車通行。(中新社)

已封城 多時的上海將逐步調整為分區防疫 。上海市疫情 防控工作領導小組辦公室主任顧洪輝11日上午宣布，根據最新一輪核酸普篩結果和風險研判，上海已劃定首批分區防疫名單，其中「防範區」有7565個，區內人員將可在所在街鎮範圍內適當活動。

亦即，這7565處「防範區」可望率先迎來「微解封」。

顧洪輝表示，近兩日，上海啟動了一次全市核酸篩查。截至11日上午8時，共採樣2512萬人，其中結果異常2萬5996人。上海將按「封控區」、「管控區」、「防範區」，全市實施分區分類差異化防控。

其中，「封控區」是指近7天內有陽性感染者報告的居住小區、自然村或單位、場所，實施「7天封閉管理+7天居家健康監測」。7天封閉管理期間，實行區域封閉、足不出戶、服務上門。

「管控區」是指近7天內無陽性感染者報告的居住小區、自然村或單位、場所，實施7天居家健康監測， 人不出小區、嚴禁聚集。原則上居家，每戶每天可在做好個人防護的前提下，分時有序、分區限流，至小區指定區域無接觸式地領取配送物資。

「防範區」是指近14天內無陽性感染者報告的居住小區、自然村或單位、場所，實行強化社會面管控，嚴格限制人員聚集規模。人員要減少流動，避免聚集。

顧洪輝表示，「防範區」內人員原則上在所在街鎮範圍內適當活動，但不得流動到「封控區」和「管控區」。如「防範區」內出現陽性感染者，將調整為「封控區」。

因此他也呼籲上海市民，要積極配合疫情防控，避免因個人違反三區防疫規定，導致一人感染，全小區又被封控。

顧洪輝並宣布，根據初步篩查結果和風險研判情況，上海已劃定首批三區名單，其中「封控區」7624個、「管控區」2460個、「防範區」7565個。

顧洪輝表示，上午記者會後，各區會陸續公布第一批三區劃分的具體名單。下一步，上海將繼續落實好各項防控措施，加強疫情分析研判，強化分區分級分類管理，對三區實施動態調整，努力將疫情對民眾的影響控制在最小範圍。