我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約時代廣場突傳巨大爆炸聲 民眾嚇壞瘋狂逃竄畫面曝

華府晚宴增至68人確診 佛奇：拜登防疫嚴不太可能染疫

上海公布7565處「防範區」 將率先「微解封」

記者林則宏／即時報導
圖為上海市金陵東路10日景象，由於實施封城，路上幾乎不見人車通行。(中新社)
圖為上海市金陵東路10日景象，由於實施封城，路上幾乎不見人車通行。(中新社)

封城多時的上海將逐步調整為分區防疫。上海市疫情防控工作領導小組辦公室主任顧洪輝11日上午宣布，根據最新一輪核酸普篩結果和風險研判，上海已劃定首批分區防疫名單，其中「防範區」有7565個，區內人員將可在所在街鎮範圍內適當活動。

亦即，這7565處「防範區」可望率先迎來「微解封」。

顧洪輝表示，近兩日，上海啟動了一次全市核酸篩查。截至11日上午8時，共採樣2512萬人，其中結果異常2萬5996人。上海將按「封控區」、「管控區」、「防範區」，全市實施分區分類差異化防控。

其中，「封控區」是指近7天內有陽性感染者報告的居住小區、自然村或單位、場所，實施「7天封閉管理+7天居家健康監測」。7天封閉管理期間，實行區域封閉、足不出戶、服務上門。

「管控區」是指近7天內無陽性感染者報告的居住小區、自然村或單位、場所，實施7天居家健康監測， 人不出小區、嚴禁聚集。原則上居家，每戶每天可在做好個人防護的前提下，分時有序、分區限流，至小區指定區域無接觸式地領取配送物資。

「防範區」是指近14天內無陽性感染者報告的居住小區、自然村或單位、場所，實行強化社會面管控，嚴格限制人員聚集規模。人員要減少流動，避免聚集。

顧洪輝表示，「防範區」內人員原則上在所在街鎮範圍內適當活動，但不得流動到「封控區」和「管控區」。如「防範區」內出現陽性感染者，將調整為「封控區」。

因此他也呼籲上海市民，要積極配合疫情防控，避免因個人違反三區防疫規定，導致一人感染，全小區又被封控。

顧洪輝並宣布，根據初步篩查結果和風險研判情況，上海已劃定首批三區名單，其中「封控區」7624個、「管控區」2460個、「防範區」7565個。

顧洪輝表示，上午記者會後，各區會陸續公布第一批三區劃分的具體名單。下一步，上海將繼續落實好各項防控措施，加強疫情分析研判，強化分區分級分類管理，對三區實施動態調整，努力將疫情對民眾的影響控制在最小範圍。

疫情 防疫 封城

上一則

空難加疫情 中國國內機票大減價 江蘇飛山西不到35美元

下一則

上海解封有望？援滬防疫醫護人員透露：18日後返回

延伸閱讀

中國防疫專家：上海正處於把疫情「圍住撈乾」階段

中國防疫專家：上海正處於把疫情「圍住撈乾」階段
上海新增新冠感染逾2.6萬例 官方仍堅持「動態清零」

上海新增新冠感染逾2.6萬例 官方仍堅持「動態清零」
疫情嚴重 美授權上海外交人員撤離 中國強烈不滿

疫情嚴重 美授權上海外交人員撤離 中國強烈不滿
上海物資缺民怨深 5千外賣員投入物資輸送

上海物資缺民怨深 5千外賣員投入物資輸送

熱門新聞

上海陸家嘴金融成的白領。人民網

中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像

2022-04-06 16:33
南韓研究機構指出，中國已經在五個科研領域超越美國。（圖／聯合報系資料照片）

南韓研究：中國科研在奈米等5領域超越美國

2022-04-06 08:49
上海封城，習近平要求繼續堅決清零不動搖，引起越來越多的質疑。（美聯社）

習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭

2022-04-06 12:11
上海正面臨中國兩年來最爆炸性的疫情。(美聯社)

上海疫爆 改寫中國政經大局

2022-04-03 15:31
上海南匯方艙醫院爆出搶物資慘況。（視頻截圖）

上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留

2022-04-07 09:00
上海疫情嚴重，9日再開展一次全員核酸檢測。美大使館授權上海外交人員撤離。（中新社）

疫情嚴重 美授權上海外交人員撤離 中國強烈不滿

2022-04-10 07:10

超人氣

更多 >
封面故事／耶魯女博士遭警射殺…李燕悲劇 誰該負責？

封面故事／耶魯女博士遭警射殺…李燕悲劇 誰該負責？
法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解

法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解
華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針

華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針
俄軍集結 烏東大戰一觸即發

俄軍集結 烏東大戰一觸即發
華人房租支票被盜領 3個月後才知曉難追回

華人房租支票被盜領 3個月後才知曉難追回