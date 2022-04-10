空難加疫情 中國國內機票大減價 江蘇飛山西不到35美元

圖為西安咸陽機場資料照。(中新社)

受東航空難和疫情多地爆發引影，中國航空公司近期紛紛推出多項優惠搶客，往返江蘇南京與陝西榆林現在只要人民幣199元（約31.36美元）。部分產品更不限使用日期，即使是五一勞動節 及端午節 等旺季也可使用。

據香港媒體報導，吉祥航空推出「金陵飛」次飛卡，價格分別為人民幣199元及399元（約62.88美元），其中199元的次卡可兌換從南京往返湖南衡陽、郴州，陝西榆林，山西臨汾、忻州的機票；399元的次卡可兌換南京往返宜賓、瀘州、巴中、湛江、營口的機票。

南方航空則推出多人套餐，2、3、4人套餐售價分別為人民幣1760元（約277美元）、2541元（約400美元）、3320元（約523美元），包含往返機票及南航假期酒店優惠券，但需於今年6月17日前兌換。

南航多人套餐可選出發地包括北京 、上海、廣州、深圳、三亞等34個熱門地點，而且在五一勞動節、端午節亦可使用。

深圳航空則再度推出「機票盲盒」，只需人民幣600元（約94.55美元）就有往返機票，可選擇在深圳、廣州、惠州或珠海出發，前往中國59個城市，包括北京、三亞、成都、哈爾濱等地。