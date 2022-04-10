中國防疫專家：上海正處於把疫情「圍住撈乾」階段

中國國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年。（新華社）

中國國家衛健委新冠疫情 應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年認為，上海市正處於把疫情「圍住撈乾」的階段，並強調紮實做好各項防控舉措，堅持就是勝利。

據澎湃新聞報導，也是清華大學萬科公共衛生與健康學院常務副院長的梁萬年，10日接受媒體集體採訪時說，中國已經把感染者指數 式快速上漲的勢頭進行了有效的遏制，但也必須深刻地認識到，上海每日報告的感染者數量仍在高位，疫情形勢仍然是嚴峻複雜的，絕不可掉以輕心。

他說，堅持無症狀感染者、輕症患者集中隔離，是由中國「外防輸入、內防反彈」的總策略、動態清零的總方針決定的。推進動態清零，就是要把社區的感染者全部找出來，然後實行集中隔離管理、給予相應的治療。

梁萬年指出，Omicron 毒株傳播快，如果無症狀感染者和輕症患者在家隔離，就可能對家人造成續發性感染，導致廣泛傳播、動態清零時間拉長，短時間就不能達到「社會面清零」的目標。他並引述科學研究結果說，無症狀感染者和輕症患者同樣有傳染性。

他指出，居家隔離需要條件，要保證家庭具備相應的隔離條件，同時能監控感染者病程的發展。老年人等脆弱人員如果居家隔離，對他們病情的發展就可能無法做到及時監控和發現，也無法及時救治。