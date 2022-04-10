我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華府晚宴增至68人確診 佛奇：拜登防疫嚴不太可能染疫

嬰兒潮退休養老 偏愛都市豪宅 租金8000起跳

中國防疫專家：上海正處於把疫情「圍住撈乾」階段

記者賴錦宏／即時報導
中國國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年。（新華社）
中國國家衞健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年。（新華社）

中國國家衛健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年認為，上海市正處於把疫情「圍住撈乾」的階段，並強調紮實做好各項防控舉措，堅持就是勝利。

據澎湃新聞報導，也是清華大學萬科公共衛生與健康學院常務副院長的梁萬年，10日接受媒體集體採訪時說，中國已經把感染者指數式快速上漲的勢頭進行了有效的遏制，但也必須深刻地認識到，上海每日報告的感染者數量仍在高位，疫情形勢仍然是嚴峻複雜的，絕不可掉以輕心。

他說，堅持無症狀感染者、輕症患者集中隔離，是由中國「外防輸入、內防反彈」的總策略、動態清零的總方針決定的。推進動態清零，就是要把社區的感染者全部找出來，然後實行集中隔離管理、給予相應的治療。

梁萬年指出，Omicron毒株傳播快，如果無症狀感染者和輕症患者在家隔離，就可能對家人造成續發性感染，導致廣泛傳播、動態清零時間拉長，短時間就不能達到「社會面清零」的目標。他並引述科學研究結果說，無症狀感染者和輕症患者同樣有傳染性。

他指出，居家隔離需要條件，要保證家庭具備相應的隔離條件，同時能監控感染者病程的發展。老年人等脆弱人員如果居家隔離，對他們病情的發展就可能無法做到及時監控和發現，也無法及時救治。

疫情 指數 Omicron

上一則

香港資深傳媒人區家麟被捕 被控串謀發布煽動刊物

下一則

空難加疫情 中國國內機票大減價 江蘇飛山西不到35美元

延伸閱讀

上海新增新冠感染逾2.6萬例 官方仍堅持「動態清零」

上海新增新冠感染逾2.6萬例 官方仍堅持「動態清零」
陳時中：台灣面對Omicron改變戰略 正常生活下防疫

陳時中：台灣面對Omicron改變戰略 正常生活下防疫
疫情嚴重 美授權上海外交人員撤離 中國強烈不滿

疫情嚴重 美授權上海外交人員撤離 中國強烈不滿
上海物資缺民怨深 5千外賣員投入物資輸送

上海物資缺民怨深 5千外賣員投入物資輸送

熱門新聞

上海陸家嘴金融成的白領。人民網

中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像

2022-04-06 16:33
南韓研究機構指出，中國已經在五個科研領域超越美國。（圖／聯合報系資料照片）

南韓研究：中國科研在奈米等5領域超越美國

2022-04-06 08:49
上海封城，習近平要求繼續堅決清零不動搖，引起越來越多的質疑。（美聯社）

習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭

2022-04-06 12:11
上海正面臨中國兩年來最爆炸性的疫情。(美聯社)

上海疫爆 改寫中國政經大局

2022-04-03 15:31
上海南匯方艙醫院爆出搶物資慘況。（視頻截圖）

上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留

2022-04-07 09:00
上海防疫措施近來迭遭批評。其中各醫院「嚴防死守」拒絕病患入院屢遭抨擊，自4月2日起，各級醫療機構急診在規範防疫的前提下已全部開放。（中新社）

上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光

2022-04-03 11:05

超人氣

更多 >
法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解

法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解
封面故事／耶魯女博士遭警射殺…李燕悲劇 誰該負責？

封面故事／耶魯女博士遭警射殺…李燕悲劇 誰該負責？
華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針

華醫：紐約年滿50歲者 速打第2劑補強針
俄軍集結 烏東大戰一觸即發

俄軍集結 烏東大戰一觸即發
華人房租支票被盜領 3個月後才知曉難追回

華人房租支票被盜領 3個月後才知曉難追回