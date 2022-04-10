中國防疫專家：上海正處於把疫情「圍住撈乾」階段
中國國家衛健委新冠疫情應對處置工作領導小組專家組組長梁萬年認為，上海市正處於把疫情「圍住撈乾」的階段，並強調紮實做好各項防控舉措，堅持就是勝利。
據澎湃新聞報導，也是清華大學萬科公共衛生與健康學院常務副院長的梁萬年，10日接受媒體集體採訪時說，中國已經把感染者指數式快速上漲的勢頭進行了有效的遏制，但也必須深刻地認識到，上海每日報告的感染者數量仍在高位，疫情形勢仍然是嚴峻複雜的，絕不可掉以輕心。
他說，堅持無症狀感染者、輕症患者集中隔離，是由中國「外防輸入、內防反彈」的總策略、動態清零的總方針決定的。推進動態清零，就是要把社區的感染者全部找出來，然後實行集中隔離管理、給予相應的治療。
梁萬年指出，Omicron毒株傳播快，如果無症狀感染者和輕症患者在家隔離，就可能對家人造成續發性感染，導致廣泛傳播、動態清零時間拉長，短時間就不能達到「社會面清零」的目標。他並引述科學研究結果說，無症狀感染者和輕症患者同樣有傳染性。
他指出，居家隔離需要條件，要保證家庭具備相應的隔離條件，同時能監控感染者病程的發展。老年人等脆弱人員如果居家隔離，對他們病情的發展就可能無法做到及時監控和發現，也無法及時救治。
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