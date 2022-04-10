上海新增新冠感染逾2.6萬例 官方仍堅持「動態清零」

上海近日再次開展新一輪全市全員核酸檢測，並將根據檢測結果分析研判，改為實施分區分級差異化防控。(香港中通社)

據上海市衛健委今早通報，4月10日，上海新增本土新冠肺炎確診病例914例、無症狀感染者2萬5173例，合計新冠病毒感染人數超過2.6萬例，再創新高。目前上海在院治療確診者有6306例，尚在醫學觀察中的無症狀感染者18萬7010例，其中本土無症狀感染者18萬6992例。

上海已連續第四天單日新增新冠感染超過2萬例。據上觀新聞報導，仍繼續在上海調研指導防疫工作的中國國務院副總理孫春蘭再度強調，要堅持「動態清零」總方針不猶豫、不動搖。

上海10日持續進行新一輪全市全員核酸檢測，孫春蘭指出，作為擁有2500萬人口的超大城市，上海要根據本輪全員核酸檢測結果，動態調整封控區、管控區、防範區「三區」設置，盡量減少疫情 對生產、生活的影響。

儘管感染者眾，但根據官方通報，3月1日迄今，上海僅出現一例新冠重症患者，專家認為，這應與疫苗 接種有關。因此，上海交大醫學院上海市免疫學研究所副所長李斌接受新華社訪問時強調，「動態清零」應該與全面推動60歲以上老年人群接種新冠疫苗加強針結合起來。

李斌說，香港 近期發生大規模疫情以來，研究數據顯示，無論是滅活疫苗還是mRNA疫苗，接種三針後，新冠疫苗的重症保護率都超過95%。由此可見，包括加強針在內的三針疫苗接種對老年人的保護效果非常顯著。

根據香港10日公布的數據，香港這波疫情累計感染人數達117萬7552例，累計死亡8557人，病死率達0.727%

李斌指出，「當務之急是儘快完成全國範圍內老人和處於病情穩定期的慢性基礎病患者接種疫苗加強針。」他並建議，中國各省市在今後的疫情防控工作中，有必要將60歲以上老年人群的加強針接種作為一項重點工作，由政府派遣醫務人員到各個小區「逐戶摸排」，為更多老年人接種疫苗。