廣州疫情升溫 規定「非必要不離穗」中小學實體課全停
廣州疫情升溫，開展全員核酸檢測，截至10日12時，全市全員核酸採樣1918萬份。廣州官方表示，本次疫情不排除社區隱匿性傳播的可能。廣州市衛健委副主任陳斌昨宣布，今日零時起，市民「非必要不離穗」，確需離穗者，憑48小時核酸陰性證明。中小學全部改為線上教學，方艙醫院已在興建中。
昨日下午，廣州舉行疫情防控記者會，廣州市政府副秘書長吳林波指出，4月8日以來，廣州市發生新的本土疫情，從9日到昨日14時，新增22例新冠病毒感染者。本次疫情累計新冠病毒感染者23例。
截至昨日12時，廣州全市全員核酸採樣1918萬份。根據流行病學調查，近日續發感染者大部分來自白雲區中風險地區和各類管控區域中，主要在密接、次密接或重點人群中主動排查發現，呈現出在個別工作場所、家庭聚集等特點，傳播鏈條基本清晰。本次疫情不排除社區隱匿性傳播的可能。
自11日起，廣州全市中小學暫停實體教學，採取線上教學；高三有住宿條件的，在校實施全封閉管理，沒有住宿條件的，居家開展線上教學。幼稚園停止入園，校外補教機構暫停實體教學，託管機構暫停服務。大學實施封閉管理，學生非必要不離校，加大核酸檢測頻率。原定於11日開始的中考體育考試暫停。
上述安排暫定實施至17日24時止，後續安排將視疫情情況變化，及時作出調整。
根據疫情防控的需要，廣州市疫情防控指揮部決定，從11日零時開始，市民非必要不離穗，確需離穗須憑48小時核酸陰性證明。
吳林波並指，近期根據疫情防控的有關要求，各省要準備二至三家方艙醫院。廣州加快做好儲備方艙醫院相關工作。
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