廣州疫情升溫 規定「非必要不離穗」中小學實體課全停

4月10日，醫護人員在廣州海珠區鷺江社區足球場核酸採樣點為市民做核酸檢測。（中新社）

廣州疫情 升溫，開展全員核酸檢測 ，截至10日12時，全市全員核酸採樣1918萬份。廣州官方表示，本次疫情不排除社區隱匿性傳播的可能。廣州市衛健委副主任陳斌昨宣布，今日零時起，市民「非必要不離穗」，確需離穗者，憑48小時核酸陰性證明。中小學全部改為線上教學，方艙醫院已在興建中。

昨日下午，廣州舉行疫情防控記者會，廣州市政府副秘書長吳林波指出，4月8日以來，廣州市發生新的本土疫情，從9日到昨日14時，新增22例新冠病毒感染者。本次疫情累計新冠病毒感染者23例。

截至昨日12時，廣州全市全員核酸採樣1918萬份。根據流行病學調查，近日續發感染者大部分來自白雲區中風 險地區和各類管控區域中，主要在密接、次密接或重點人群中主動排查發現，呈現出在個別工作場所、家庭聚集等特點，傳播鏈條基本清晰。本次疫情不排除社區隱匿性傳播的可能。

自11日起，廣州全市中小學暫停實體教學，採取線上教學；高三有住宿條件的，在校實施全封閉管理，沒有住宿條件的，居家開展線上教學。幼稚園停止入園，校外補教機構暫停實體教學，託管機構暫停服務。大學實施封閉管理，學生非必要不離校，加大核酸檢測頻率。原定於11日開始的中考體育考試暫停。

上述安排暫定實施至17日24時止，後續安排將視疫情情況變化，及時作出調整。

根據疫情防控的需要，廣州市疫情防控指揮部決定，從11日零時開始，市民非必要不離穗，確需離穗須憑48小時核酸陰性證明。

吳林波並指，近期根據疫情防控的有關要求，各省要準備二至三家方艙醫院。廣州加快做好儲備方艙醫院相關工作。