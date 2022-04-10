我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

人在鄭州沒亂跑 健康碼去過美、韓…3個月變紅20次

強生突訪基輔 烏民見本尊激動：我們需要您

中國經不起失去美國資本市場 若修法 做不做得到是關鍵

中央社北京10日電
學者認為香港正在失去作為國際金融中心的功能。(美聯社)
學者認為香港正在失去作為國際金融中心的功能。(美聯社)

中國日前公布將修法，消除海外監管機構取得中企審計資料的障礙。分析認為，中國經受不起失去美股資本市場，但修法不代表未來一帆風順，因中方「說到做不到」的不良紀錄多。

為了因應美方「外國公司問責法」生效後，中企在美股因為監管規則問題面臨退市風險，中方近期已展開修法。中國證券監督管理委員會2日宣布，與多部門對「關於加強在境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作的規定」進行修訂，對外公開徵求意見中。

部分輿論認為，如果中概股從美股全面退市，大不了回到中、港上市。中國獨立金融學者賀江兵告訴中央社記者，這是完全不了解狀況。首先，海外上市主要的目的就是為了獲取外匯，再者，中國和香港的資本市場規模和成熟度也無法取代美股。

賀江兵說，香港正在失去作為國際金融中心的功能，融資能力大幅萎縮，尤其今年外資金融機構撤資明顯；上海更不可能取代香港，當前中美關係不佳，「沒有美國支持，沒有任何國家地區能建立國際金融中心」。

中國近期針對境外上市企業保密工作的修法，明確了海外監管機構可透過跨境監管合作機制，獲得調查取證過程中必要的協助。

相關規定顯然是針對美國「外國公司問責法」中，需要看上市企業審計底稿的要求，而過去在中國，這些資料被認定涉及國家安全機密而不能直接交出。

中國證監會主席易會滿9日說，會加快推動企業境外上市監管新規落地，推動中美審計監管合作取得成果。

不過，賀江兵認為，他對於中企提供審計底稿並不樂觀，主要是中方一直存在法規和落實之間有落差的情況，「說到做不到的情況很多」，何況現在也還沒有跟美方達成協議，後續情況有待實際驗證。

他認為，在美上市的中國企業中，與政府關係密切的企業、軍民相關企業未來可能會在「外國公司問責法」的要求下退市。

在美國2020年底實施的「外國公司問責法」升高中概股退市風險、2021年中國官方對網路企業和補教業者重手監管的疊加因素下，多家中概股大跌。今年3月，又因為俄烏戰爭，中國立場偏向俄方，導致外資從俄羅斯撤走後進一步大量拋售中概股。

2021年以來，部分在美國上市的中企股價與高峰期相比下跌了90%。這些引發中國政府的重視，不得不出面表態並提出行動。

北京大學國家發展研究院教授徐遠3月29日在微信公眾號「徐遠觀察」指出，中概股的發展是中國改革開放、參與全球化的體現，企業數雖少，但他們是中國與外部經濟關係的一個重要橋梁。

這篇文章指出，至2021年底，在香港上市的中國企業累計1351家，總市值高峰期超過3兆美元；在美國上市的企業累積約340家，總市值高峰期2.8兆美元。近年，中國企業每年海外股市上融到的資金，已經遠遠超過傳統的外商直接投資，成為中國經濟成長很重要的動力。

他還認為，中概股是維繫中美關係「鬥而不破」的紐帶，投資家巴菲特（Warren Buffett）、黑石集團執行長蘇世民（Stephen A.Schwarzman）等商界名人及高盛、摩根大通這些投資機構與北京關係良好，中概股一旦回歸，中國與西方就少了這一層重要紐帶。

徐遠並指出，長期來看，受「外國公司問責法」主要影響的是：在紐交所上市的13家中國國企，它們主要受制於官方訊息披露條款，這些企業約占中概股總市值25%左右，其他業務主要在中國、審計不規範的規模較小企業也會受影響。而市值占比約65%的中概股20家主要科技公司，已經實現比較成熟的國際化、財務很規範，所受影響相對小很多。

香港 美股 投資

上一則

北京三甲醫院停屍3天3.8萬 還收死者餐費 網友調侃：死不起

下一則

人在鄭州沒亂跑 健康碼去過美、韓…3個月變紅20次

延伸閱讀

印尼美國8月聯合軍演 14國參與規模歷來最大

印尼美國8月聯合軍演 14國參與規模歷來最大
「只要夠強大 美國會忌憚」從俄烏看台海 北京將加強核武

「只要夠強大 美國會忌憚」從俄烏看台海 北京將加強核武
台灣關係法43周年 台外交部：台美關係持續提升

台灣關係法43周年 台外交部：台美關係持續提升
疫情嚴重 美授權上海外交人員撤離 中國強烈不滿

疫情嚴重 美授權上海外交人員撤離 中國強烈不滿

熱門新聞

上海陸家嘴金融成的白領。人民網

中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像

2022-04-06 16:33
上海正面臨中國兩年來最爆炸性的疫情。(美聯社)

上海疫爆 改寫中國政經大局

2022-04-03 15:31
上海封城，習近平要求繼續堅決清零不動搖，引起越來越多的質疑。（美聯社）

習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭

2022-04-06 12:11
上海南匯方艙醫院爆出搶物資慘況。（視頻截圖）

上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留

2022-04-07 09:00
南韓研究機構指出，中國已經在五個科研領域超越美國。（圖／聯合報系資料照片）

南韓研究：中國科研在奈米等5領域超越美國

2022-04-06 08:49
上海防疫措施近來迭遭批評。其中各醫院「嚴防死守」拒絕病患入院屢遭抨擊，自4月2日起，各級醫療機構急診在規範防疫的前提下已全部開放。（中新社）

上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光

2022-04-03 11:05

超人氣

更多 >
華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役

華裔花滑明日之星 16歲劉美賢宣布退役
影／北加矽谷家得寶5級大火 熊熊燃燒2小時

影／北加矽谷家得寶5級大火 熊熊燃燒2小時
這些台灣藝人都困在上海 他「一天只吃一餐」爆瘦13kg

這些台灣藝人都困在上海 他「一天只吃一餐」爆瘦13kg
法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解

法總統選舉投票…若親俄雷朋當選 北約抗俄聯盟恐瓦解
Google地圖拍到活春宮 情侶野外交纏「座標」流傳

Google地圖拍到活春宮 情侶野外交纏「座標」流傳