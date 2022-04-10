中國經不起失去美國資本市場 若修法 做不做得到是關鍵

學者認為香港正在失去作為國際金融中心的功能。(美聯社)

中國日前公布將修法，消除海外監管機構取得中企審計資料的障礙。分析認為，中國經受不起失去美股 資本市場，但修法不代表未來一帆風順，因中方「說到做不到」的不良紀錄多。

為了因應美方「外國公司問責法」生效後，中企在美股因為監管規則問題面臨退市風險，中方近期已展開修法。中國證券監督管理委員會2日宣布，與多部門對「關於加強在境外發行證券與上市相關保密和檔案管理工作的規定」進行修訂，對外公開徵求意見中。

部分輿論認為，如果中概股從美股全面退市，大不了回到中、港上市。中國獨立金融學者賀江兵告訴中央社記者，這是完全不了解狀況。首先，海外上市主要的目的就是為了獲取外匯，再者，中國和香港 的資本市場規模和成熟度也無法取代美股。

賀江兵說，香港正在失去作為國際金融中心的功能，融資能力大幅萎縮，尤其今年外資金融機構撤資明顯；上海更不可能取代香港，當前中美關係不佳，「沒有美國支持，沒有任何國家地區能建立國際金融中心」。

中國近期針對境外上市企業保密工作的修法，明確了海外監管機構可透過跨境監管合作機制，獲得調查取證過程中必要的協助。

相關規定顯然是針對美國「外國公司問責法」中，需要看上市企業審計底稿的要求，而過去在中國，這些資料被認定涉及國家安全機密而不能直接交出。

中國證監會主席易會滿9日說，會加快推動企業境外上市監管新規落地，推動中美審計監管合作取得成果。

不過，賀江兵認為，他對於中企提供審計底稿並不樂觀，主要是中方一直存在法規和落實之間有落差的情況，「說到做不到的情況很多」，何況現在也還沒有跟美方達成協議，後續情況有待實際驗證。

他認為，在美上市的中國企業中，與政府關係密切的企業、軍民相關企業未來可能會在「外國公司問責法」的要求下退市。

在美國2020年底實施的「外國公司問責法」升高中概股退市風險、2021年中國官方對網路企業和補教業者重手監管的疊加因素下，多家中概股大跌。今年3月，又因為俄烏戰爭，中國立場偏向俄方，導致外資從俄羅斯撤走後進一步大量拋售中概股。

2021年以來，部分在美國上市的中企股價與高峰期相比下跌了90%。這些引發中國政府的重視，不得不出面表態並提出行動。

北京大學國家發展研究院教授徐遠3月29日在微信公眾號「徐遠觀察」指出，中概股的發展是中國改革開放、參與全球化的體現，企業數雖少，但他們是中國與外部經濟關係的一個重要橋梁。

這篇文章指出，至2021年底，在香港上市的中國企業累計1351家，總市值高峰期超過3兆美元；在美國上市的企業累積約340家，總市值高峰期2.8兆美元。近年，中國企業每年海外股市上融到的資金，已經遠遠超過傳統的外商直接投資 ，成為中國經濟成長很重要的動力。

他還認為，中概股是維繫中美關係「鬥而不破」的紐帶，投資家巴菲特（Warren Buffett）、黑石集團執行長蘇世民（Stephen A.Schwarzman）等商界名人及高盛、摩根大通這些投資機構與北京關係良好，中概股一旦回歸，中國與西方就少了這一層重要紐帶。

徐遠並指出，長期來看，受「外國公司問責法」主要影響的是：在紐交所上市的13家中國國企，它們主要受制於官方訊息披露條款，這些企業約占中概股總市值25%左右，其他業務主要在中國、審計不規範的規模較小企業也會受影響。而市值占比約65%的中概股20家主要科技公司，已經實現比較成熟的國際化、財務很規範，所受影響相對小很多。