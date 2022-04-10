封控下維持經濟運轉 上海多家企業要「員工住公司」

上海多家金融機構員工住進公司辦公，確保金融市場不打烊、資金不斷流。（中新網）

上海正遭逢比兩年前武漢更嚴重的新冠疫情 衝擊，為能維繫金融穩定、進出口正常、迅速調配民生物資等，上海發現最有效的方式就是「住進公司」。

上海作為中國最大的商業城市，集聚了股票、債券、貨幣、外匯、黃金、期貨、票據、保險 等各類金融要素市場。2021年全年金融市場交易總額超過2500兆人民幣。如此龐大的交易規模，也意味著上海的金融「脈搏」不能斷，不能停。但上海嚴格防疫 ，很多人員都不能流動，嚴重影響經濟運行。如何確保金融業務如常運轉？

中新網報導，「住到公司去」！上海許多銀行、券商、基金等各方機構，紛紛啟動應急預案，無數「金融人」通過駐場辦公守護金融市場「不打烊」，確保資金「不斷流」。

報導稱，駐場是為滿足合規性要求，同時只有駐場才能保證突發情況發生時，能迅速協調足夠的交易資源處理。

駐場辦公、多中心保障、AB崗互備……從各家金融機構發布的現場圖來看，疫情之下，行軍床、睡袋、帳篷幾乎成了一線駐守金融從業人員的標配。

在上海港，上海港集團為引航站、船舶代理等單位在港區作業的人員，於碼頭周邊提供了住宿條件和必要保障，讓工作人員24小時留在碼頭確保船舶可以正常靠泊、離港。確保全球最大貿易口岸通關「不間斷」。

另一個住在公司的是大潤發賣場員工，上海大潤發南匯店的店長王忠魁說，他與105個員工打地鋪睡在店裡已經守了32天了。他一天要接上100多個電話。買菜的、肉蛋奶、紙尿褲、泡麵、嬰兒奶粉、各種藥品，五花八門，恨不得把他們的貨點個遍。甚至老人便秘要吃香蕉、學生沒充電線都找他們配送。

他說，他和員工們就在超市裡打地鋪，晚上防潮墊一鋪，辦公室就變臥室，白天再收起來，又變回辦公室。最遠只能到室外的發貨區或者停車場走一走。他來的時候只帶了一些換洗衣物和生活用品。

他們留守在店內，最重要的是，讓附近的人們知道：「有這麼個店一直守著他們（市民），有群人會幫助他們，他們就安心多了」。

他說，每天晚上，他都會和家人視訊：「我會問兒子作業做得怎麼樣，我會讓兒子在視訊裡彈個鋼琴給我聽。這就算是我自己的緊急熱線吧」。