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上海一養老院爆發疫情 多名老人死亡

台本土確診屢創新高 醫師預估17天後將單日破萬

上海一養老院爆發疫情 多名老人死亡

中央社／台北10日電
國家會展中心（上海）方艙醫院，9日首批6748張床位順利交付。(中新社)
國家會展中心（上海）方艙醫院，9日首批6748張床位順利交付。(中新社)

上海一家養老院近期發生多起死亡事件。院內被指出現感染，護理人員、老人均有被測出COVID-19陽性，老人未能得到妥善照顧，臨時招募的護工工作環境嚴苛，現已引發社會關注。

這家養老院為上海東海老年護理醫院，是上海市最大的老年人護理中心，有1800張床位。根據中國媒體財新網率先披露，該醫院的護工表示，他們最近看到了幾具屍體，至少有100名病人的核酸檢測結果呈陽性。

報導指出，醫護相繼感染隔離，院內人力短缺，病患與老人難以自理，臨時招募的護工管理散亂，照護秩序受到衝擊。病人家屬表示，「到底感染從什麼時候開始，感染了多少人，我們也不清楚」。

財新網的這篇報導在發出後不到一天就遭到刪除。

至於院內老人的情況，據美聯社、德國之聲報導，71歲老人沈佩茗在4月3日於醫院離世，離世時沒有護士與醫生的照顧，身旁也沒有任何親屬。

一位家庭成員說，他們一直不停地給醫院打電話，想了解沈佩茗的死亡情況，但未得到明確的答覆。這位家屬質問，「自2020年以來，已經封鎖了多少次了？他們還是沒有管理經驗嗎？」

另一名上海居民陳潔磊接受訪問時說，她81歲未接種疫苗、癱瘓在床的母親在醫院做的COVID-19核酸檢測為陽性。由於工作人員也生病了，她的母親不能按時吃飯，床單好幾天沒有換過。幾天後，才有一名臨時工來照顧她。

臨時護工 疑不知道要去的是有確診者的養老院

中國社交平台微博上一些網友寫下長輩在養老院未能得到妥善照顧的情況。由於疫情爆發之後，養老院不讓家屬探望，只能透過護工、護理人員了解大致情況，但院內出現感染，護理人員需要隔離等，不知道由誰來照顧他們的長輩。許多家屬焦慮、恐懼，夜不成眠。

除此之外，臨時工的工作環境嚴苛，其中有許多人更沒有醫護經驗。

中國社交平台微信上一篇「上海疫情實錄：東海養老院護工逃難記」指出，這些護工是通過勞務仲介臨時被招到護理醫院的，在來之前，他們並不知道養老院裡有陽性病人。

一名護工說，「那地方很髒，根本不像醫院，垃圾到處都是，跟牛棚一樣」，連核酸檢測都需要自己掏錢。

護工們也曾集體向養老院爭取訴求，包含必須有到位的防護設備和措施，以及為護工準備藥品、一線護工每天進行核酸檢測；保證工作環境衛生，不能有垃圾堆、保持消毒設備充足、病區內每6小時消毒一次；護工住宿房間每天消毒。但這些訴求都被院方打太極。

上海60歲以上居民 疫苗接種率僅62%

上海政府資料顯示，此輪疫情未造成死亡，但一位不願透露姓名的市衛生局官員表示，確認病例和死亡的標準非常苛嚴，容易受政治干預。

老年人是COVID-19疫情當中的弱勢群體，報導引述資料顯示，60歲以上的上海居民中只有62%接種了疫苗。

目前尚不清楚，這間養老院內有多少病人死亡，以及有多少病人死於COVID-19。

養老院 檢測 疫情

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