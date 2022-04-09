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上海新確診再破2萬 1.1萬名出院者回家 官方：不得攔阻

記者陳言喬／即時報導
上海官員通報，出院和解除醫學觀察人員者，不得阻攔其回家。圖為上海跨採中心方艙醫院四名康復者出院與醫護人員告別。（新華社）
上海官員通報，出院和解除醫學觀察人員者，不得阻攔其回家。圖為上海跨採中心方艙醫院四名康復者出院與醫護人員告別。（新華社）

上海市嚴格防疫，陸續出現多起已解除醫學觀察人員被拒絕回家的案例，上海市官員當地時間10日上午表示，對於出院和解除醫學觀察人員，屬地必須做好對接，允許他們回家，不得阻攔。

上海市疫情防控工作新聞發布會上，市衛生健康委一級巡視員吳乾渝通報，上海市9日新增1006例新冠肺炎本土確診病例和2萬3937例本土無症狀感染者。上述1006例均被診斷為新冠肺炎確診病例輕型。

通報稱，這次疫情至9日全市已累計排查到在滬密切接觸者22萬0627人，均已落實管控，其中17萬8437人核酸檢測結果為陰性，其餘正在檢測中。

吳乾渝表示，這次疫情以來，截至昨天，已有出院患者和解除醫學觀察人員1萬1000多人。她強調，對於出院和解除醫學觀察人員，屬地必須做好對接，允許他們回家，不得阻攔，同時配合做好他們的居家健康監測。

她說，上海疫情防控到了最關鍵的時刻。根據中國國家新冠疫情社區防控的有關規定，結合之前多輪篩查情況，全市繼續開展全員核酸檢測，上海將根據檢測結果分析研判，實施分區分級差異化防控，依據風險程度的大小，按照封控區、管控區、防範區「三區畫分」原則，進行階梯式管理，實現社會面動態清零。

疫情 檢測 醫學

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