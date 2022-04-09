我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

限制阿茲海默症新藥給付 紅藍卡「有望降費」

頓內次克州長：俄軍砲擊烏東兩城鎮 平民5死5傷

美准駐滬人員撤離 中駁封控：防疫科學有效

中央社／北京10日電
中國外交部發言人趙立堅。（美聯社）
中國外交部發言人趙立堅。（美聯社）

美國駐中國領事館9日發布聲明，指由於中國應對疫情的措施和任意執行法律，因此國務院授權部分人員從上海駐美領事館撤離。中國外交部回應，對美方指責中國防疫政策強烈不滿。

美國駐中國大使館9日下午發布聲明，表示鑒於中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例數激增及官方應對措施帶來的相關限制的影響，美國國務院8日批准非緊急美國政府僱員與緊急和非緊急美國政府僱員的家屬，從美國駐上海總領事館領區自願撤離。

美國駐中國領事館9日發布聲明，指由於中國應對疫情的措施和任意執行法律，因此國務院...
美國駐中國領事館9日發布聲明，指由於中國應對疫情的措施和任意執行法律，因此國務院授權部分人員從上海駐美領事館撤離。（取材自微博）
美國駐北京大使館稱，已向中國官方提出對管控措施的關切。圖為美國駐北京大使伯恩斯。...
美國駐北京大使館稱，已向中國官方提出對管控措施的關切。圖為美國駐北京大使伯恩斯。（美聯社）

聲明說，美國駐中國大使勃恩斯（Nicholas Burns）以及國務院和使團的其他官員已直接向中方提出了他們對疫情和中國管控措施的關切，並已將自願撤離的決定通知對方。

根據美國國務院8日發出的旅行警告，「由於當地法律的任意執行以及疫情相關的限制」，美國公民被要求重新考慮前往中國的旅行。由疫情相關限制，其中包括父母與孩子分離風險，因此美國公民不應前往香港、吉林省和上海市。

中國外交部9日晚間發出發言人趙立堅針對此事的「答記者問」。根據官方網站，他說，美方宣布授權駐上海總領館人員和家屬自願撤離，這是美方自己的決定。但他指出，「中方防疫政策科學有效」，對上海等地戰勝新一輪疫情充滿信心。

趙立堅說，對於外國駐中國外交領事人員涉疫問題，中方已在政策允許範圍內盡可能提供協助和便利。對於美方在其聲明中無端指責中國防疫政策表示強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

疫情 國務院 防疫

上一則

上海最大方艙醫院啟用 首批患者入住

延伸閱讀

上海最大方艙醫院啟用 首批患者入住

上海最大方艙醫院啟用 首批患者入住
上海最大方艙醫院啟用 首批患者入住

上海最大方艙醫院啟用 首批患者入住
這些台灣藝人都困在上海 他「一天只吃一餐」爆瘦13kg

這些台灣藝人都困在上海 他「一天只吃一餐」爆瘦13kg
這些台灣藝人都困在上海 他「一天只吃一餐」爆瘦13kg

這些台灣藝人都困在上海 他「一天只吃一餐」爆瘦13kg

熱門新聞

上海陸家嘴金融成的白領。人民網

中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像

2022-04-06 16:33
上海封城，習近平要求繼續堅決清零不動搖，引起越來越多的質疑。（美聯社）

習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭

2022-04-06 12:11
上海正面臨中國兩年來最爆炸性的疫情。(美聯社)

上海疫爆 改寫中國政經大局

2022-04-03 15:31
上海南匯方艙醫院爆出搶物資慘況。（視頻截圖）

上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留

2022-04-07 09:00
上海防疫措施近來迭遭批評。其中各醫院「嚴防死守」拒絕病患入院屢遭抨擊，自4月2日起，各級醫療機構急診在規範防疫的前提下已全部開放。（中新社）

上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光

2022-04-03 11:05
南韓研究機構指出，中國已經在五個科研領域超越美國。（圖／聯合報系資料照片）

南韓研究：中國科研在奈米等5領域超越美國

2022-04-06 08:49

超人氣

更多 >
數槍轟頭…華男法庭外狙殺與妻有染外甥

數槍轟頭…華男法庭外狙殺與妻有染外甥
上海封城 李立群揭缺糧現況「給你吃什麼就吃什麼」

上海封城 李立群揭缺糧現況「給你吃什麼就吃什麼」
供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶

供不應求…紐約房租飆漲 屢見加價爭搶
俄羅斯美味大螃蟹跌到半價 吃還是不吃？

俄羅斯美味大螃蟹跌到半價 吃還是不吃？
張庭、林瑞陽3年賺91億 違法傳銷遭中國罰沒2千萬

張庭、林瑞陽3年賺91億 違法傳銷遭中國罰沒2千萬