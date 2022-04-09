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上海最大方艙醫院啟用 首批患者入住

記者陳言喬／即時報導
國家會展中心（上海）方艙醫院首批 6748張床位順利交付。（中新社）
國家會展中心（上海）方艙醫院首批 6748張床位順利交付。（中新社）

上海10日再新增24943例本土新冠肺炎感染者。上海市最大方艙醫院—國家會展中心（上海）方艙醫院首批6748個床位已在9日交付，其中有3400張床位迎來首批入住染疫者，這也代表目前上海規模最大的方艙醫院的正式啟用。

上海市衛健委10日通報：2022年4月9日0—24時，上海新增本土新冠肺炎確診病例1006例和無症狀感染者23937例，其中191例確診病例為此前無症狀感染者轉歸，228例確診病例和23412例無症狀感染者在隔離管控中發現，其餘在相關風險人群排查中發現。

上海市最大方艙醫院—國家會展中心（上海）方艙醫院首批6748個床位昨天順利交付，包括16個護士站及相關配套用房。首批交付的區域位於國家會展中心（上海）方艙醫院的3號館和4號館，由中建集團整體統籌、中建三局負責施工。為以最快速度交付該區域，中建三局共集結7家子企業的800多名管理人員、近4000名工人，他們中很多人曾參與過武漢火神山、雷神山醫院建設。

被稱為「四葉草」的國家會展中心（上海）共有八個大型展館，全部改建為方艙醫院後將可容納4萬張床位。

另，北京今早也通報4月9日0時至24時，北京新增3例本土確診病例（確診病例1、2昨日已通報）。

北京 新冠肺炎 武漢

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