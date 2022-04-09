上海副市長哽咽稱全力改進不足 中網友不埋單引眾怒

4月9日，在上海松江區中海悅庭小區，洞涇鎮社區衛生服務中心醫務人員為居民進行核酸採樣。新華社

上海市副市長宗明9日在防疫 記者會上哽咽，感謝市民和一線防疫人員堅守，並坦言很多工作做得還很不夠，一定盡全力改進。然而，不少中國網友並不埋單，非常不滿。

中新網報導，宗明表示，3月分以來，上海廣大市民朋友以高度的自覺自律，「支持配合我們的防控工作。」她坦言，對於大家反映的問題，發出的呼聲，感同身受，「很多工作我們做得還很不夠，離大家的期望還有很大的差距，我們一定盡全力改進。」

她語帶哽咽的說，「當看到廣大市民朋友和一線防疫人員不分晝夜的堅守，我們非常感動。」感謝廣大市民朋友克服困難，全力支持和配合，感謝廣大醫務人員、疾控人員、城市運行保障人員、公安 幹警、社區工作者、志願者等連續奮戰，堅定守護著這座城市和我們的家園。「還有各兄弟省市、部隊和全國人民，在我們最困難最需要幫助的時候，伸出援助之手，這份情誼，令我們深深感激，我們銘記在心。」

宗明強調，封控管控期間，要進一步做好居民基本生活和應急就醫服務保障，要保持各醫療機構急診正常開放，尤其要加強社區和醫療機構聯繫，及時救治急診患者和特殊族群。

然而，不少中國網友仍感到不滿，有網友在微博 上留言：「北上廣不相信眼淚」；不少網友則表示：「來點具體的吧，物資供應上比什麼道歉都強」、「好多人民群眾連食物都成問題了趕緊解決問題啊。」