上海新增本土感染逾2.3萬例 再度進行全市快篩

圖為上海市黃浦區民眾日前自行進行抗原檢測。新華社

據上海市衛健委9日通報，上海8日新增本土新冠肺炎確診病例1015例、無症狀感染者2萬2609例，單日新增感染人數再創新高，並較前一日高出逾2400例。上海全市9日將再次開展一次抗原檢測（快篩），全市繼續實行分區管控，除因病就醫等外，嚴格落實「足不出戶」。

上觀新聞報導，目前正在上海調研指導疫情 防控工作的中國國務院副總理孫春蘭指出，面對傳播快速的Omicron變異毒株，只有「以快制快」，加快工作推進、加快任務落地、加快目標完成，才能打贏這場疫情防控的攻堅戰。

對於上海為何要堅持實現「動態清零」？RNA病毒及神經疾病醫學 專家、同濟大學醫學院院長鄭加麟表示，中國14億多人口雖然大部分都接種了疫苗 ，但還有6000萬到8000萬的老人沒有接種疫苗。

鄭加麟說，「沒有接種疫苗的老人被感染後會怎麼樣，我們沒辦法完全排除重症的可能性。反過來這也提醒我們，需要盡快提高老年群體疫苗接種率。」

他認為，從科學上來講，這是目前上海還需要堅持「動態清零」的主要原因，尤其上海又是一座老齡化程度較高的城市。

此外，Omicron究竟會對老年人的神經系統帶來怎樣的長期影響，也需要研究。鄭加麟稱，中國華中科技大學研究團隊曾對214位武漢感染新冠患者進行研究，其中88位（41.1％）為重度患者，126位（58.9％）為非重度患者。研究發現，嚴重的新冠患者通常具有神經系統症狀，表現為急性腦血管疾病，意識障礙和骨骼肌症狀。

研究指出，對於新冠肺炎患者，除呼吸系統症狀外，醫生還應密切注意神經系統表現。鄭加麟說，「200多位病人裡，有40%左右的病人感染新冠後有神經精神系統的症狀，這個比例還是比較高的。」

鄭加麟坦承，「清零」的代價很大，在科學界、醫療界，在各個階層都有不同的討論，有很多不同的聲音。但他要中國民眾，「去想一想自己家的爺爺奶奶、爸爸媽媽，可能會更理解現階段上海為什麼要堅持動態清零。」