上海新增本土感染逾2.3萬例 再度進行全市快篩
據上海市衛健委9日通報，上海8日新增本土新冠肺炎確診病例1015例、無症狀感染者2萬2609例，單日新增感染人數再創新高，並較前一日高出逾2400例。上海全市9日將再次開展一次抗原檢測（快篩），全市繼續實行分區管控，除因病就醫等外，嚴格落實「足不出戶」。
上觀新聞報導，目前正在上海調研指導疫情防控工作的中國國務院副總理孫春蘭指出，面對傳播快速的Omicron變異毒株，只有「以快制快」，加快工作推進、加快任務落地、加快目標完成，才能打贏這場疫情防控的攻堅戰。
對於上海為何要堅持實現「動態清零」？RNA病毒及神經疾病醫學專家、同濟大學醫學院院長鄭加麟表示，中國14億多人口雖然大部分都接種了疫苗，但還有6000萬到8000萬的老人沒有接種疫苗。
鄭加麟說，「沒有接種疫苗的老人被感染後會怎麼樣，我們沒辦法完全排除重症的可能性。反過來這也提醒我們，需要盡快提高老年群體疫苗接種率。」
他認為，從科學上來講，這是目前上海還需要堅持「動態清零」的主要原因，尤其上海又是一座老齡化程度較高的城市。
此外，Omicron究竟會對老年人的神經系統帶來怎樣的長期影響，也需要研究。鄭加麟稱，中國華中科技大學研究團隊曾對214位武漢感染新冠患者進行研究，其中88位（41.1％）為重度患者，126位（58.9％）為非重度患者。研究發現，嚴重的新冠患者通常具有神經系統症狀，表現為急性腦血管疾病，意識障礙和骨骼肌症狀。
研究指出，對於新冠肺炎患者，除呼吸系統症狀外，醫生還應密切注意神經系統表現。鄭加麟說，「200多位病人裡，有40%左右的病人感染新冠後有神經精神系統的症狀，這個比例還是比較高的。」
鄭加麟坦承，「清零」的代價很大，在科學界、醫療界，在各個階層都有不同的討論，有很多不同的聲音。但他要中國民眾，「去想一想自己家的爺爺奶奶、爸爸媽媽，可能會更理解現階段上海為什麼要堅持動態清零。」
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