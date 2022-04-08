我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭

掌摑代價 威爾史密斯未來10年遭禁參加奧斯卡典禮

上海新增本土感染逾2.3萬例 再度進行全市快篩

記者林則宏／即時報導
圖為上海市黃浦區民眾日前自行進行抗原檢測。新華社
圖為上海市黃浦區民眾日前自行進行抗原檢測。新華社

據上海市衛健委9日通報，上海8日新增本土新冠肺炎確診病例1015例、無症狀感染者2萬2609例，單日新增感染人數再創新高，並較前一日高出逾2400例。上海全市9日將再次開展一次抗原檢測（快篩），全市繼續實行分區管控，除因病就醫等外，嚴格落實「足不出戶」。

上觀新聞報導，目前正在上海調研指導疫情防控工作的中國國務院副總理孫春蘭指出，面對傳播快速的Omicron變異毒株，只有「以快制快」，加快工作推進、加快任務落地、加快目標完成，才能打贏這場疫情防控的攻堅戰。

對於上海為何要堅持實現「動態清零」？RNA病毒及神經疾病醫學專家、同濟大學醫學院院長鄭加麟表示，中國14億多人口雖然大部分都接種了疫苗，但還有6000萬到8000萬的老人沒有接種疫苗。

鄭加麟說，「沒有接種疫苗的老人被感染後會怎麼樣，我們沒辦法完全排除重症的可能性。反過來這也提醒我們，需要盡快提高老年群體疫苗接種率。」

他認為，從科學上來講，這是目前上海還需要堅持「動態清零」的主要原因，尤其上海又是一座老齡化程度較高的城市。

此外，Omicron究竟會對老年人的神經系統帶來怎樣的長期影響，也需要研究。鄭加麟稱，中國華中科技大學研究團隊曾對214位武漢感染新冠患者進行研究，其中88位（41.1％）為重度患者，126位（58.9％）為非重度患者。研究發現，嚴重的新冠患者通常具有神經系統症狀，表現為急性腦血管疾病，意識障礙和骨骼肌症狀。

研究指出，對於新冠肺炎患者，除呼吸系統症狀外，醫生還應密切注意神經系統表現。鄭加麟說，「200多位病人裡，有40%左右的病人感染新冠後有神經精神系統的症狀，這個比例還是比較高的。」

鄭加麟坦承，「清零」的代價很大，在科學界、醫療界，在各個階層都有不同的討論，有很多不同的聲音。但他要中國民眾，「去想一想自己家的爺爺奶奶、爸爸媽媽，可能會更理解現階段上海為什麼要堅持動態清零。」

疫苗 醫學 疫情

上一則

美學者：習近平陷困境 清零政策難阻Omicron疫情

延伸閱讀

無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭

無糧與家鴿爭食 美華女和上海爸對話叫人哭
成功「突圍」上海 七人自駕到陝西確診被查

成功「突圍」上海 七人自駕到陝西確診被查
上海封控導致物資短缺 居民砸東西抗議「不想餓死」

上海封控導致物資短缺 居民砸東西抗議「不想餓死」
上海疫情影響航空 長榮等4月兩岸航班接連取消

上海疫情影響航空 長榮等4月兩岸航班接連取消

熱門新聞

上海陸家嘴金融成的白領。人民網

中國真正月收入1萬人民幣以上有多少？答案超乎想像

2022-04-06 16:33
78歲大爺透過相親再找個伴，還想要有「夫妻生活」。 (取材自正經嗶嗶)

78歲大爺相親提「任性」要求 婦：每月多給500生活費就行

2022-04-01 11:00
上海正面臨中國兩年來最爆炸性的疫情。(美聯社)

上海疫爆 改寫中國政經大局

2022-04-03 15:31
上海封城，習近平要求繼續堅決清零不動搖，引起越來越多的質疑。（美聯社）

習近平何以不惜巨大代價清零 中官媒：與西方制度之爭

2022-04-06 12:11
上海南匯方艙醫院爆出搶物資慘況。（視頻截圖）

上海方艙「沒吃沒喝」? 母女搶不到飯痛哭 網轟：寧願去拘留

2022-04-07 09:00
上海防疫措施近來迭遭批評。其中各醫院「嚴防死守」拒絕病患入院屢遭抨擊，自4月2日起，各級醫療機構急診在規範防疫的前提下已全部開放。（中新社）

上海防疫荒腔走板？官員電話批評遭錄音曝光

2022-04-03 11:05

超人氣

更多 >
谷愛凌接受習近平表彰 一現身被粉絲包圍要簽名

谷愛凌接受習近平表彰 一現身被粉絲包圍要簽名
反綁雙手、渾身傷…恐怖視頻曝烏軍疑虐殺俄戰俘

反綁雙手、渾身傷…恐怖視頻曝烏軍疑虐殺俄戰俘
劉嘉玲、李立群困小區 避疫暴露上海豪宅

劉嘉玲、李立群困小區 避疫暴露上海豪宅
闖國會者首例判無罪 原因是他說了這句：警察招手准我進來

闖國會者首例判無罪 原因是他說了這句：警察招手准我進來
川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元

川普被控「藐視法庭」不繳件就每天罰1萬元