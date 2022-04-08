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中國學者稱 這波疫情對經濟衝擊恐超過2020年

記者林則宏／即時報導
這波來勢洶洶的本土疫情，已導致上海整個城市運行基本停擺。圖為4日上海街頭景象。美聯社
這波來勢洶洶的本土疫情，已導致上海整個城市運行基本停擺。圖為4日上海街頭景象。美聯社

中國人民銀行調查統計司前司長盛松成指出，中國3月起爆發的這波本土新冠疫情，使得原本逐漸恢復的中國經濟遭受新的衝擊，而且由於此次疫情是在上海、深圳等核心城市爆發，疫情衝擊的外溢效應明顯，影響可能延續整個上半年，衝擊甚至可能超過2020年。

盛松成現為中歐國際工商學院經濟學與金融學教授，他8日在上海證券報撰文指出，中國最近的疫情形勢是2020年初新冠肺炎在武漢爆發以來最為嚴峻的，給正在「爬坡過坎」的中國經濟帶來考驗，要實現全年5.5%左右的GDP增速目標更需努力。

他表示，今年前兩個月，中國經濟持續穩定恢復，生產、需求較快增長，就業、物價總體穩定，主要經濟指標優於預期。但3月新一輪疫情爆發，截至4月6日，現有本土新冠肺炎確診病例已達到2萬4,123人，無症狀感染者13萬2,948人，合計已超過2020年2月疫情的感染人數。

而且本輪疫情分布面廣，中國全國已有29個省市區發生本土病例，經濟發達的廣東、福建和長三角地區更是重災區。為應對疫情，各地普遍採取全員核酸檢測、區域管控、減少人員流動等措施，經濟運行因此承受較大的壓力。

3月，中國製造業採購經理指數（PMI）降至49.5、非製造業商務活動指數降為48.4，雙雙跌破景氣榮枯線，分別比前一個月低0.7和3.2個百分點。

盛松成稱，中國這波疫情在3月集中爆發，而3月又是第1季經濟運行最重要的一個月，因此疫情對一季度經濟的衝擊也會比較大。

他認為，從目前形勢來看，疫情對經濟的影響不會僅停留在3月。以上海為例，封控已延續到4月。即使4月中下旬經濟逐步恢復，疫情的次生影響也會在一定程度上拖累5、6月的經濟增長。而失去的消費，尤其是服務消費，很難彌補。不少小微企業、工商個體戶面臨生存考驗。

盛松成預期，中國失業率將會上升，消費潛力將下降，疫情反覆還將影響生產經營預期，疫後的經濟恢復可能需要較長的時間。

他指出，上海、深圳作為長三角和珠三角的核心城市，是中國國內外循環的重要樞紐，經濟影響甚廣。此外，疫情引發的供應鏈阻塞對訂單的影響也不僅限於當期，而會延續到未來。如果疫情衝擊的影響長期化，全球供應鏈的調整可能在一定程度上削減中國的競爭優勢。

盛松成稱，與當年武漢疫情相比，最近一輪疫情波及面更廣，疊加市場主體預期轉弱，其對經濟的影響不可小覷，甚至可能超過2020年。

因此，他建議，中國對房地產需求端的調控可適度繼續放鬆。其次，基建投資仍是穩增長的重要「抓手」，在疫情衝擊下，基建投資扮演的角色將更為重要。

與此同時，財政政策援企紓困、兜底民生、減稅降費應加快落實；貨幣政策則要靈活適度，保持流動性合理充裕，發揮貨幣政策工具的總量和結構雙重功能，為實體經濟提供有力支持。

疫情 投資 供應鏈

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