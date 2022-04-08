韓國外交部重批後 北京再指進口韓服是感染源

中國近日將數起COVID-19本土疫情源頭指向韓國進口服裝，昨天引發韓國外交部不滿重批後，北京市疾控當局今天強調，經比對兩批進口服裝檢出的陽性標本，與感染者的病毒序列「完全一致」。圖為南韓職棒韓華老鷹隊與鬥山熊隊4月2日在首爾蠶室棒球場開打，大批球迷正在選購服飾等紀念品。（路透）

中國近日將數起COVID-19本土疫情 源頭指向韓國進口服裝，昨天引發韓國外交部不滿重批後，北京 市疾控當局今天強調，經比對兩批進口服裝檢出的陽性標本，與感染者的病毒序列「完全一致」。

韓聯社報導，韓國外交部一名官員7日就中國官媒近日主張部分地區本土疫情與自韓國進口服裝有關一事表示，個別媒體不從大局出發看問題，發布欠考慮的言論，這對發展韓中關係不利。

該官員說，最近中國不僅針對韓產服裝，實際上對所有進口產品加大防疫和檢疫力度。韓方向中國中央政府、地方政府、有關媒體就此提出意見，並傳達韓方關切，呼籲中方避免類似問題再次發生。該官員還表示，中方對唯有韓產服裝被列為加強檢疫對象有失偏頗表示認同。

中共官媒環球時報英文版4日報導稱，北京朝陽區新增8例與自韓國進口服裝有關。中國官媒健康時報也稱，遼寧大連、江蘇常熟等三地出現的病例與韓國服裝有關。

對此，韓聯社引述專家們指出，「中方的有關主張並不科學，也不屬實」。

綜合陸媒報導，北京市8日下午舉行疫情防控工作新聞發布會，北京市疾病預防控制中心副主任龐星火指出，自4月3日以來，北京短期內出現的多條獨立傳播鏈條中，呈現聚集性的為小金閣閣服裝店關聯疫情。

截至目前，北京累計報告27例感染者，其中店員10例、家屬及同住人員8例、到店顧客3例、其他相關人員6例，顯示病毒傳播速度快、傳染性強。

多家陸媒指出，小金閣閣服裝店專營進口韓國服裝，北京官方此前懷疑疫情與進口韓服有關。

龐星火表示，北京市疾控中心對昨天通報的兩批境外來京服裝貨物檢出COVID-19核酸陽性標本進行測序，結果顯示病毒序列與小金閣閣服裝店關聯疫情感染者編號88、89、91至95、98、102、104至106等病毒序列「完全一致」。

她說，結合流行病學調查及基因測序結果，初步研判本次小金閣閣服裝店關聯疫情由境外來京服裝貨物引發的可能性大。

除北京小金閣閣服裝店外，4月1日，遼寧省大連市官方通報新增一名確診病例，該感染者為韓國進口服裝店的店員，店內多個韓國進口包裹表面核酸檢測 呈陽性。

江蘇常熟新冠肺炎疫情防控指揮部4月2日通報該地有一名確診病例，其網購4件韓國衛生衣檢出陽性，其餘環境、密接、次密接和一般接觸者核酸檢測結果均為陰性，綜合分析確認該病例與網購服裝有關。