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專家：除非出現全新變異病毒 反對全民接種第4劑疫苗

記者林則宏／即時報導
圖為兩名剛在香港疫苗接種中心完成新冠疫苗接種的長者。中新社
圖為兩名剛在香港疫苗接種中心完成新冠疫苗接種的長者。中新社

香港商業電台報導，香港衛生署轄下的聯合科學委員會建議，60歲以上民眾接種第三劑新冠疫苗至少三個月後，可接種第四劑疫苗，但香港疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，除非出現全新變異病毒株流行，否則反對全民接種第四劑疫苗。

劉宇隆強調， 接種第四劑疫苗的目的並不是預防感染，而是預防重症及死亡。他指出，從香港第五波疫情的經驗可以看到，年長者感染新冠病毒後的重症及死亡風險高，因此有必要接種第四劑疫苗。

但劉宇隆說，除非出現全新變異病毒株流行，否則反對全民接種第四劑疫苗。他認為，60歲以下民眾如果沒有基礎病，死亡及重症風險低，接種第四劑疫苗不見得有好處。

他指出，抗體只是抵抗力的一部分，減少死亡和重症主要是依靠記憶細胞。以色列的經驗也顯示，接種疫苗後四到八周抗體水平會下降，但仍具有保護力。

香港食物及衞生局長陳肇始也表示，暫時無意建議全部市民都接種第四劑疫苗。香港目前仍有一定數目的合資格人士未接種第三劑疫苗，會先呼籲這些人盡快接種。

目前全球已有以色列、智利、瑞典、德國、法國、美國、英國、澳洲等國相繼宣布開始接種第四劑疫苗，泰國、韓國、新加坡近期也先後宣布將施打第四劑新冠疫苗。

據香港文匯報報導，香港新冠疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅稱，年長者或長期病患、免疫系統受抑壓，如罹癌做過化療或曾接受器官移植，以及服用重劑量類固醇及生物製劑者，接種第三劑疫苗八周後，中和抗體下跌速度相當快，應盡快接種第四劑新冠疫苗。

他認為，已接種三劑疫苗，或在接種兩劑後遭感染並相隔三個月者，也可考慮接種第四劑疫苗。

疫苗 香港 以色列

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