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中國強力封禁防疫 恐讓蘋果CEO庫克夜不能眠

編譯任中原／綜合外電
中國的強力防疫封鎖措施，不只干擾蘋果的產品零組件供應，也衝擊需求展望，可能讓蘋果執行長庫克頭痛不已。美聯社
中國的強力防疫封鎖措施，不只干擾蘋果的產品零組件供應，也衝擊需求展望，可能讓蘋果執行長庫克頭痛不已。美聯社

彭博資訊報導，中國各地為抑制新冠疫情擴散，普遍實施封禁措施及封閉道路，使零組件運送嚴重受阻，從而波及蘋果公司的零組件供應，同時中國的需求也籠罩在陰霾之下，蘋果執行長庫克可能因為中國市場的「供需干擾」而輾轉難眠。

中國的封禁措施已使上海面臨糧食短缺之虞，證明在這場「抗疫鬥爭」中，維持經濟運作已經不再是首要的優先任務。

鴻海集團深圳園區3月期間已經有好幾天暫停生產iPhone；和碩科技上海廠目前則能繼續生產iPhone，因為當地政府允許工廠進行密閉式生產。

除了供應鏈問題糾結難解，庫克還面臨其他頭痛問題：疫情帶來的需求震撼，以及App Store業務烏雲罩頂。

台積電董事長劉德音曾表示，中國廣泛的封禁措施傷害個人電腦、電視機及手機需求。此外，去年9月中國最高法院判定，消費者有權控告蘋果公司涉嫌濫用市場力量，也使蘋果公司更難在中國市場維持平衡性的作法。

Loup基金合夥人孟斯特最近表示，他相信中國正讓庫克夜不能。彭博資訊指出，蘋果正擴大在美國及亞洲其他地區投資，將一些供應鏈移出中國，但要將供應鏈完全移出，牽涉問題極為複雜，庫克目前也無此打算。

彭博資訊指出，蘋果已成功地在中國建立一群高忠誠度的「果粉」，同時也靠著在中國生產降低成本，這兩個問題唇齒相依，但隨著中國持續封禁、國際緊張升高，蘋果又無疑將繼續在中國市場營運，庫克近期之內可能都很難睡得安穩。

蘋果 庫克 供應鏈

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