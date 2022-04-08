上海封控導致物資短缺 居民砸東西抗議「不想餓死」

上海採取封控管理措施，出現當地生活物資短缺，引發民眾不滿。（圖／取自新浪網）

上海疫情 依舊嚴重，當局採取封控管理措施，出現當地生活物資短缺，物資難以抵達家門的現象，引發民眾憤怒，寶山一小區居民就因為得不到物資，紛紛敲鍋砸碗，抗議高喊：「我們要物資、我們不想活活餓死。」

上海市新增新冠陽性感染者已連七天創紀錄，更首次突破2萬例，上海市衛健委今日通報，7日，上海新增824例本土確診病例和2萬398例無症狀感染者。

(影音來源：聯合新聞網)

由於上海3月底宣布浦東、浦西「分區封控」，因狀況未趨緩宣布持續進行封控，導致民生物資出現短缺的情況，民怨四起。上海寶山顧村大唐花園的整個小區主幹道都擠滿了人，居民開始抗議，一名市民表示，「區裡再不過來人的話，這裡真的是要反了。」

寶山顧村大唐花園的居民紛紛砸東西、敲東西，該名市民說，「（小區）開始砸東西了，趕緊吧！」隨後，居民開始高喊：「我們要物資、我們要生存，我們不想活活餓死。」

而一名在上海工作的年輕人也指出，現在吃飯是問題，很多人已經發文求救，現在大家都只能在家想辦法自己解決三餐問題。鄰居之間可以互相分享物資，但也十分有限。

該名年輕人並指出，目前外賣配送也很困難，食物外賣很少，不少外賣小哥也都感染了。

她說，這波疫情比之前爆發還刻骨銘心，「那個時候也沒缺過糧，還有的買。」不過，她仍舊心懷希望。