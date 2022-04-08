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北京冬奧總結 習近平：7年磨一劍 砥礪再出發

記者黃雅慧／即時報導
習近平8日於冬奧、冬殘奧總結表彰會議發表講話。（取材自央視）
習近平8日於冬奧、冬殘奧總結表彰會議發表講話。（取材自央視）

北京冬奧、冬殘奧會總結表彰大會於8日在北京舉行，中共中央總書記習近平在會中發表講話稱，要好好利用冬奧、冬殘奧會的物質與文化遺產，推動冰雪運動普及、促進殘疾人事業全面發展。

習近平表示，歷經七年艱辛努力，北京冬奧會、冬殘奧會勝利舉辦，事實再次證明，中國人民有意願、有決心為促進奧林匹克運動發展、促進世界人民團結友誼作出貢獻，而且有能力、有熱情繼續作出新的更大的貢獻。

習近平回顧，冬奧賽事詮釋了中國「可信、可愛、可敬」形象，同時在會場期間愛國情懷充分彰顯，匯聚實現中華民族偉大復興強大力量。與此同時，冬奧也讓「3億人參與冰雪運動」成為現實，冰天雪地成為群眾致富、鄉村振興的「金山銀山」。

北京冬奧會、冬殘奧會總結表彰大會在北京人民大會堂舉行。 (中新社)
北京冬奧會、冬殘奧會總結表彰大會在北京人民大會堂舉行。 (中新社)

習近平為冬奧、冬殘奧賽事總結四點經驗。首先是堅持黨的集中統一領導；其次是堅持集中力量辦大事，中國社會主義制度非凡的組織動員能力、統籌協調能力、貫徹執行能力，中國堅實的經濟實力、科技實力、綜合國力，為成功辦奧提供了強有力的底氣和最堅實的保障；其三是堅持主動防範應對各種風險挑戰；最後則是堅持辦賽和服務人民，促進發展相結合。

習近平並闡述了「冬奧精神」，一是胸懷大局，心繫祖國、志存高遠；二是自信開放、雍容大度、開放包容；三是迎難而上、苦幹實幹、堅韌不拔；四是追求卓越;最後則是協同聯動，堅持「一起向未來」和「更團結」，面向中國、人類發展未來，並向世界發出攜手構建人類命運共同體的熱情呼喚。

北京冬奧會、冬殘奧會總結表彰大會在北京人民大會堂舉行。 (新華社)
北京冬奧會、冬殘奧會總結表彰大會在北京人民大會堂舉行。 (新華社)

習近平指出，「7年磨一劍，砥礪再出發。」北京冬奧會、冬殘奧會是在全黨全國各族人民向「第二個百年」奮鬥目標邁進的關鍵時期舉辦的重大標誌性活動。所以要積極謀劃、接續奮鬥，管理好、運用好北京冬奧遺產。

習近平表示，北京冬奧會、冬殘奧會既有場館設施等物質遺產，也有文化和人才等寶貴遺產，要充分運用好，讓其成為推動發展的新動能，實現冬奧遺產利用效益最大化。

他指出，要加快建設體育強國步伐，同時繼續推動冰雪運動普及發展，發展冰雪產業等；要充分挖掘利用北京冬奧文化資源，堅定文化自信，更加自信從容傳播中國聲音、講好中國故事；此外，要弘揚人道主義精神，尊重和保障人權，完善殘疾人社會保障制度和關愛服務體系，促進殘疾人事業全面發展。

北京冬奧 習近平 中共

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