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波洛西若訪台 王毅：挑釁中國主權 後果美方承擔

記者林則宏／即時報導
中國國務委員兼外交部長王毅。（取材自中國外交部官網）
中國國務委員兼外交部長王毅。（取材自中國外交部官網）

原定周日訪台的眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）發言人當地時間7日表示，波洛西已驗出新冠陽性反應，其率領的國會代表團亞洲行將因此延後。中國國務委員兼外長王毅則警告，波洛西如訪台，將是對中國主權的惡意挑釁，中方必將作出堅決反應，一切後果由美方承擔。

日本富士新聞台日前引述消息人士指出，波洛西預定8日自美國出發，赴日本與首相岸田文雄會談，之後將訪問台灣。

由於眾院議長是美國總統第二順位代理人，且是時隔25年再度有現任眾院議長訪台，因此波洛西計畫訪台消息曝光後引發高度關注。

根據中國外交部網站消息，王毅7日在與法國總統外事顧問博納通電話討論烏克蘭問題時，還特別就媒體報導波洛西將訪問台灣一事，「表明中方嚴正立場」。

王毅指出，當前國際局勢動盪加劇。美國在烏克蘭問題上強調尊重一國主權和領土完整，但在台灣問題上卻公然踩踏「一個中國」紅線，這是赤裸裸的雙重標準。

王毅說，美國國會眾院議長作為一國政要，如明知故犯竄訪台灣，將是對中國主權的惡意挑釁，對中國內政的粗暴干涉，將對外發出極其危險的政治信號。如果美方一意孤行，中方必將作出堅決反應，一切後果由美方承擔。

針對烏克蘭問題，王毅表示，各方都應為推進和談營造必要環境和條件，不能一邊高呼停火止戰，一邊又不斷運送大量先進武器裝備，引發戰事進一步升級；不能一邊聲稱支持對話和談，一邊又無底線實施單邊制裁，刺激矛盾進一步激化。

王毅稱，烏克蘭問題歸根到底是源於歐洲安全失衡，必須本著「安全不可分割原則」，重新構建均衡有效可持續的歐洲安全框架，這樣才能真正實現歐洲的長治久安。

王毅強調，中方支持法方堅持歐洲戰略自主，把歐洲的命運掌握在歐洲人自己手中。中方願同法方加強戰略合作，共同構建人類命運共同體。

美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）。（Getty Images）
美國眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi）。（Getty Images）

王毅 波洛西 烏克蘭

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