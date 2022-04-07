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上海新增染疫破2萬 會展中心改建4萬床位「方艙醫院」

記者林則宏／即時報導
上海正積極趕工將國家會展中心（上海）改建成可提供4萬張床位的「方艙醫院」。（新華社）
上海正積極趕工將國家會展中心（上海）改建成可提供4萬張床位的「方艙醫院」。（新華社）

上海單日新增感染新冠病毒人數再創新高。上海市衛健委今早通報，4月7日，上海再新增本土新冠肺炎確診病例824例、無症狀感染者2萬398例。為收容暴增的患者，上海將每年舉辦上海國際進口博覽會的國家會展中心，改建為能提供4萬張床位的「方艙醫院」即將完工。

上海解放日報旗下新媒體「上觀新聞」報導，國家會展中心（上海）改建為方艙醫院，即將投入使用，成為上海規模最大的方艙醫院。上海市長龔正7日前往視察時表示，當前上海疫情防控面臨異常嚴峻的形勢，方艙醫院建設必須盡一切努力搶抓工期、提前完工，盡早投入使用，盡快進行收治。

龔正強調，要確保風險人員「即查即轉、應轉盡轉、日清日結」，全力加快陽性感染者收治、密切接觸者轉運隔離，做好篩查、轉運、收治的系統工作，實施分類救治，防止脫節阻滯。

據上海市人民政府辦公廳微信公眾號「上海發布」的消息，中國國務院副總理孫春蘭6日至7日在上海調研指導疫情防控工作時，要求上海要深入貫徹中共總書記習近平重要指示精神，按照中共中央、國務院決策部署，堅持「動態清零」總方針不猶豫、不動搖，堅決徹底遏制疫情擴散蔓延勢頭，全力以赴打贏這場疫情防控攻堅戰。

孫春蘭要求上海，下定決心、想盡辦法，盡快把陽性感染者、密接者轉出來，拔掉「釘子」。她強調，當前上海疫情防控任務依然艱巨，容不得絲毫鬆勁懈怠。同時要進一步調動社區志願者的積極性和主觀能動性，打通小區配送和群眾服務「最後100米」，進一步增強市民群眾戰勝疫情的信心、決心。

截至7日24時，上海現有在院治療患者3989例，尚在醫學觀察中的本土無症狀感染者12萬494例。

上海疫情依然嚴峻，多架次運-20大型運輸機7日降落上海虹橋機場，支援上海疫情防控...
上海疫情依然嚴峻，多架次運-20大型運輸機7日降落上海虹橋機場，支援上海疫情防控工作。（中新社）

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