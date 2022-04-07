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上海單日近2萬例 年輕人瀕斷糧

記者林則宏、陳政錄／綜合報導
上海全面封城逾一周，民眾無法買到民生物資抱怨多，一些平時不開伙的年輕人更面臨斷糧危機，官方急為快遞小哥解封，增加配送人手。（美聯社）
上海全面封城逾一周，民眾無法買到民生物資抱怨多，一些平時不開伙的年輕人更面臨斷糧危機，官方急為快遞小哥解封，增加配送人手。（美聯社）

上海7日通報，新增本土新冠確診322例，無症狀感染者19,660例，單日新增染疫近2萬人，再創新高，上海這波疫情累計染疫已超過10萬例。長時間防疫封控，已讓上海部分民眾，尤其是平時不開伙的年輕人面臨斷糧。

上海何時解封還未知，鄰近上海的台資重鎮江蘇昆山7日晚宣布，將靜默期再延長4天至12日24時，所有村、小區採封閉式管理，嚴控市民非必要不出門，每戶兩天一次外出採購。同時，將連續開展5輪區域核酸檢測。

上海大範圍封控是3月28日先從浦東地區開始，但部分小區3月中就因疫情遭封控，不少人被關在家中已超過兩周。

中國財新網報導，上海一家軟體公司負責人7日在微信發文稱，該公司上海員工至少有10%每日靠泡麵、餅乾、冷凍食品維持生活，一些不開伙的年輕人已處於斷糧的「險境」。

這名負責人稱，「我們不能認為所有的家庭都能妥當安排好生鮮團購。懇請政府盡快恢復餐飲業外賣，這一點是民生最後的救濟，至關重要。」

財新網這篇報導獲不少迴響，有人稱終於等到一篇真實報導。有人表示，朋友吃了10天泡麵，一點菜都搶不到。還有網友反應，「斷快遞、斷外賣，很多年輕人不開伙，他們住的連火都沒有！還有獨居老人，這兩類人是防疫愛好者整體掛嘴上的」。

一名住在浦東的台商也說，前天他一個老外鄰居來按門鈴，問能否分給他們一些米跟雞蛋。一些外國人壓根沒想到，在上海會長時間被迫關在家中。

七寶一名台商也表示，包括「盒馬」、「美團買菜」等平台，上網選購後要結帳時，不是顯示「當前運力不足」，就是「今日各時段均已約滿」，根本買不到東西。小區迄今配送過兩次物資，但能收到什麼全憑運氣。

上海市副市長陳通7日坦承，因疫情防控，在商超、菜場還無法正常營業下，電商平台末端配送能力也明顯下降，導致最後配送問題嚴重，出現生活物資難以抵達家門的現象。

陳通表示，上海將建立「保供白名單」，對落實防疫措施的批發市場、配送中心、電商大倉、中央廚房等網點解封，允許非涉疫原因被封控在小區的快遞小哥等保供人員，回到保供崗位。

中國國家衛健7日通報，新增本土確診1284例、本土無症狀感染者21,711例，再創單日新高，上海仍是疫情最嚴重地區。

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