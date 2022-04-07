行駛中恐失動力 特斯拉中國召回逾12萬Model 3

特斯拉中國生產的Model 3電動汽車。(路透)

特斯拉 中國今天宣布，即日起召回12萬7785輛Model 3電動汽車 ，原因是該車的後驅電機逆電器半導體元件可能存在微小的製造差異，可能導致後逆變器發生故障，行駛中會導致失去動力。

中國國家市場監督管理總局官網7日發布「特斯拉汽車（北京 ）有限公司、特斯拉（上海）有限公司召回部分進口及國產Model 3電動汽車」的召回公告。

根據公告，這次召回的是生產日期在2019年1月11日至2022年1月25日期間的部分進口及國產Model 3電動汽車，共計12萬7785輛（其中進口Model 3汽車3萬4207輛，國產Model 3汽車9萬3578輛）。

公告稱，本次召回範圍內車輛的後電機逆變器功率半導體元件可能存在微小的製造差異，其中部分車輛使用一段時間後，元件製造差異可能會導致後逆變器發生故障，造成逆變器不能正常控制電流。

公告提到，此故障發生在車輛處於停車狀態時，會導致車輛無法啟動；「此故障發生在車輛行駛狀態時，會導致車輛失去行駛動力，極端情況下可能增加車輛發生碰撞的風險，存在安全隱患」。

公告稱，特斯拉汽車（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司將透過汽車遠端升級（OTA）技術為召回範圍內的車輛免費升級電機控制軟體；對於無法透過汽車遠端升級（OTA）技術實施召回的車輛，將透過服務中心聯繫相關用戶，為車輛升級電機控制軟體，以對車輛的後電機逆變器進行緊密監控，並及時對出現相關故障的後逆變器免費更換，以消除安全隱患。

公告並提到，車輛召回升級軟體前，用戶應謹慎駕駛車輛，並在召回開始實施後儘快聯繫特斯拉服務中心進行檢修。

據公告，本次召回活動是在中國國家市監總局啟動缺陷調查情況下展開的。受調查影響，特斯拉汽車（北京）有限公司、特斯拉（上海）有限公司決定採取召回措施，消除安全隱患。