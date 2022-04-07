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騰訊旗下遊戲平台 「企鵝電競」6月終止營運

記者林汪靜／即時報導
遊戲直播平台「企鵝電競」公告將於6月7日23時59分終止營運。（圖／取自知乎）
遊戲直播平台「企鵝電競」公告將於6月7日23時59分終止營運。（圖／取自知乎）

中國騰訊控股旗下遊戲直播平台「企鵝電競」7日發布退市公告指出，由於業務發展策略的變更，其網頁端、App端、微信小程式等，以及企鵝電競直播助手網頁端、App端等相關產品將於6月7日23時59分終止營運。

企鵝電競官網公告並指出，4月7日13時30分，停止新用戶註冊、新主播及新公會入駐，關閉儲值；6月7日23時59分，企鵝電競相關產品的所有功能停止（專屬客服除外）；12月30日23時59分，企鵝電競相關產品的專屬客服關閉。

中國遊戲直播行業入局玩家主要包括鬥魚和虎牙、網易、快手、嗶哩嗶哩等，其中，虎牙和鬥魚屬於第一梯隊，共計占有一半以上的市場占比，企鵝電競市場占比則不在一個量級。

騰訊為虎牙、鬥魚兩家公司的大股東，曾一度希望將兩家公司合併，但在中國平台經濟反壟斷的背景下，於去年7月被中國監管部門否決。今年1月，消息人士表示，騰訊計畫將鬥魚私有化。

路透報導，中國持續加強對網路直播平台營利者的稅務監管。中國網信辦、稅務總局和市監總局3月聯合下發意見，進一步規範網路直播營利行為，要求網路直播平台應當每半年報送存在營利行為的網路直播發布者個人身分、取酬帳戶、收入類型及營利情況等資料。

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