劉強東卸任京東CEO 繼馬雲、黃錚後 中國網路巨頭又異動

劉強東。(新華社)

中國網路巨頭京東集團宣布，集團總裁徐雷將接替劉強東，擔任京東集團執行長（CEO ）。劉強東仍將繼續擔任京東董事局主席一職，並負責公司重大戰略決策部署。

綜合界面新聞等媒體報導，京東集團7日宣布，京東集團總裁徐雷將接替劉強東，擔任京東集團CEO。同時，徐雷將以執行董事的身份加入京東集團董事會。所有任命立即生效。

劉強東將繼續擔任董事會主席，致力於公司的長期戰略設計，重大戰略決策部署，年輕領軍人才培養和鄉村振興事業。

京東官方微信 號「京東黑板報」表示，徐雷後續將負責京東集團各日常運營，繼續向劉強東彙報。據接近高層人士透露，卸任京東集團CEO之後，劉強東仍會參與京東每月SEC（戰略執行委員會）會議、經營分析會等，不會徹底遠離公司業務。

京東方面表示，徐雷加入京東10餘年，2021年9月任京東集團總裁以來，對於各業務的日常運營和協同發展做出了突出的貢獻。

近幾年，中國大型網路企業核心領導層變動頻繁，2019年，張勇正式接棒馬雲，擔任阿里巴巴集團董事局主席；2020年，黃錚卸任拼多多CEO；2021年，張一鳴卸任字節跳動CEO；如今，網路電商界元老級人物劉強東也卸任了京東集團CEO，正式交棒。

財經媒體36氪指出，根據京東集團發佈的最新財報數據，2021年京東營收為人民幣9516億元，年增27.6%，2021年京東歸屬於母公司所有者淨虧損為36億元，而2020年同期全年淨利潤為494億元。

在經濟大環境不佳的背景下，近來大型網路企業的「裁員 風波」成為業內熱議話題之一。就在3月底，有京東員工向媒體爆料，京東正上演一場「千人大裁員」，有大量被裁員工在京東總部大樓1號樓員工服務中心等待辦理離職，取號排隊單上顯示數字已經超過1000。