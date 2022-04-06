執行上級死命令 上海居委會書記被上下責難 萌生辭意

上海染疫人員太多，當局正加速趕工將國家會展中心（上海）改建成新一座方艙醫院，建成後有望提供4萬張床位。（新華社）

上海疫情 大爆發，基層防疫 人員累癱，有人20天沒洗澡沒換衣服，還得冒著被感染的風險，一名居委會書記在某社區群悲憤留言：「他們執行上級的死命令，但下死命令的都是從沒去過核酸檢測 現場的人，因此而去赴死的，卻是千千萬萬的一線工作人員志願者和不知情的老百姓」。

這名共產黨居委會書記負責某個社區的防疫工作，他在7日凌晨於社區微信群留言稱：居委的工作除了組織核酸採樣，除了發放抗原試劑，已經不需要再幹其他的了。

「疾控（疾控中心）跳過我們，誰是陽性誰是密接，我們不知道；一天天說的『應轉盡轉』，那到底什麼時候轉，我們不知道；

居民封控這麼久，除了發放了一次食材禮包之後，啥也沒有，面對居民的責問，該怎麼回答，我們不知道；

3月15日被召集起來住在居委，20多天不能洗澡，不能回家，不能看父母不能看孩子，每天睡個幾小時，什麼時候是個頭，我們不知道；

太多太多我們基層最需要第一時間知道的，我們都不知道。

——我們唯一知道的是，一定要安撫好社工情緒，安撫好居民情緒，上面的指令，是死命令，必須要執行」。

他說：「近一個月的時間裡，社區的居民做了不少於10次的全員核酸，幾乎沒有一次，醫護人員是準點到的，我們理解醫護人員第一線的辛苦遠甚於我們，但也請理解下我們幾十個老中青都有的志願者，從清晨5點半就站在冷風裡苦等2小時沒有醫護的苦，倒春寒的清晨特別的冷，難道就不能在時間銜接上做的更精準一點嗎」？

這名居委書記因為上級的資訊不充分，加上突發的事情太多，導致下情不能上達，居民因為防疫被折騰，他也因此被居民與上級多次責難痛罵，而萌生離去之意。他說，「我一個人帶著手下這幾位小朋友，力量太單薄了，可我力不從心」。

他說，「我接到了一個密接（密切接觸者）的電話，他悲憤的告訴我，由於一直沒有轉運，疾控剛剛打電話告訴他，他已經轉陽了」。

「社區這樣的環境，我怎麼還可以讓我的志願者來服務，我怎麼還可以讓我的居民再下樓，為什麼就不可以等到社區的病例和密接都轉運之後再進行全員篩查呢？可是，上面的指令，是死命令，是的，下死命令的都是從沒去過核酸檢測現場的人，因此而去赴死的，卻是千千萬萬的一線工作人員志願者和不知情的老百姓啊」。

「我不會再安排一個志願者到崗，因為我承擔不起他們有可能受到風險的責任；我也不會再按響你們每一家的門鈴，因為我同樣愧對你們質詢我的目光；我更不會讓我的社工再疲於奔命，每天裹著一身幾星期沒換的衣服躺在地板上，他們實在太累了。我會一個人在採樣現場，如果大家還想做核酸檢測的話，請自己下樓，請自己排好隊，以戶為單位，間隔2米以上」。

他說他熱淚盈眶的寫這封信，原本想著等疫情過去，要好好的讚美這群居委社工、物業員工與志願者，他們曾經一起抱團取暖過！前幾個小時社區居民們還高喊著「上海加油」！「XX加油」！「如果今晚我還在，我會和你們一起，XX加油」！