上海新增1.9萬例確診 孫春蘭：確保城市正常運轉
上海市新冠本土疫情繼續日增已近兩萬例，上海市衛健委7日通報新增1萬9982感染病例（含無症狀感染者）。赴上海坐鎮指揮的國務院副總理孫春蘭要求上海要確保城市核心功能正常運轉。
上海市衛健委通報，2022年4月6日0—24時，新增本土新冠肺炎確診病例322例和無症狀感染者1萬9660例。確診病例與無症狀感染者均以浦東新區人數最多。
另，新京報引述上海發布官微消息，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭4月5日至6日在上海調研指導疫情防控工作。她出席座談會、調度會，與上海幹部共同研判形勢、解決問題，並實地察看港口疫情防控和航運運行、方艙醫院建設使用等情況。
孫春蘭指出，要深入貫徹習近平總書記重要指示精神，按照黨中央、國務院決策部署，以更快的速度、更硬的舉措、更實的作風不折不扣落實已部署的各項疫情防控舉措。她要求全力守護市民群眾安康，確保城市核心功能正常運轉。
孫春蘭在相關座談會、調度會上指出，當前上海疫情防控形勢嚴峻複雜，做好各項防控工作刻不容緩。要周密部署、精心組織，有序推進新一輪全員核酸檢測工作，優化單管混管配比，加快混管追陽速度，提升核酸檢測品質和效率，真正實現風險人員早發現、早管控。
要進一步加快方艙醫院和集中隔離點建設，快速轉運感染者和密接者，這是打贏疫情防控攻堅戰的關鍵舉措。要完善資料統計分析，強化隔離收治資源的統籌調配和精准匹配。要持續做好醫療救治工作，堅持中西醫結合、分類施治，配齊配強醫護力量，持續提升診療水準。
她說，上海承載著聯通國內國際兩個市場的重要功能，要統籌疫情防控和經濟運行，保障經濟、金融、貿易、航運中心核心功能穩定運轉。
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