上海新增1.9萬例確診 孫春蘭：確保城市正常運轉

中國國家會展中心（上海）將改建為可容納四萬個床位的方艙醫院，工人們正加緊建設。（新華社）

上海市新冠本土疫情 繼續日增已近兩萬例，上海市衛健委7日通報新增1萬9982感染病例（含無症狀感染者）。赴上海坐鎮指揮的國務院 副總理孫春蘭要求上海要確保城市核心功能正常運轉。

上海市衛健委通報，2022年4月6日0—24時，新增本土新冠肺炎確診病例322例和無症狀感染者1萬9660例。確診病例與無症狀感染者均以浦東新區人數最多。

另，新京報引述上海發布官微消息，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭4月5日至6日在上海調研指導疫情防控工作。她出席座談會、調度會，與上海幹部共同研判形勢、解決問題，並實地察看港口疫情防控和航運運行、方艙醫院建設使用等情況。

孫春蘭指出，要深入貫徹習近平總書記重要指示精神，按照黨中央、國務院決策部署，以更快的速度、更硬的舉措、更實的作風不折不扣落實已部署的各項疫情防控舉措。她要求全力守護市民群眾安康，確保城市核心功能正常運轉。

孫春蘭在相關座談會、調度會上指出，當前上海疫情防控形勢嚴峻複雜，做好各項防控工作刻不容緩。要周密部署、精心組織，有序推進新一輪全員核酸檢測 工作，優化單管混管配比，加快混管追陽速度，提升核酸檢測品質和效率，真正實現風險人員早發現、早管控。

要進一步加快方艙醫院和集中隔離點建設，快速轉運感染者和密接者，這是打贏疫情防控攻堅戰的關鍵舉措。要完善資料統計分析，強化隔離收治資源的統籌調配和精准匹配。要持續做好醫療救治工作，堅持中西醫結合、分類施治，配齊配強醫護力量，持續提升診療水準。

她說，上海承載著聯通國內國際兩個市場的重要功能，要統籌疫情防控和經濟運行，保障經濟、金融、貿易、航運中心核心功能穩定運轉。