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李家超參選特首 一人上路、武官治港…懸念多

香港特派員李春
香港政務司長李家超宣布參加特首選舉。（中新社）
香港政務司長李家超宣布參加特首選舉。（中新社）

警察出身的李家超宣布參選香港新一屆特首，以選舉特首的選委們紛表態支持來看，好事已成。但仍有兩個懸念，一是一人上路，要不要投票；一是「武官治港」，香港路數何在。

2002年香港第二屆特首選舉，董建華競逐連任，因只有一位候選人，選委連票都不用投，他自動當選。可惜2005年董建華就被迫腳痛下台。

日前，李家超辭職參選，選委們都被打了招呼，這是「中央唯一支持」的參選人，於是他「一人上路」。香港政圈有了疑惑，在鐵定的「一人模式」下，還用得著投票嗎，是否就學董建華自動當選就好。

●新制上路 要來個高票當選

有消息說，就算李家超「一人上路」，特首選舉還得行禮如儀，因香港剛按中國大陸全國人大決定，通過新選舉制度，特首選舉第一次用新選制，就來一個自動當選，會令新選制沒有首度試車的機會，而新當選的1400多選委們投不上票也可能會不開心。還有說，以香港中聯辦的意思，一定要投票並拿到高票當選。

第一個懸念要等選舉管理委員會主席依法裁奪，另一個懸念則要時間來驗證。香港1997主權移交至今，香港經歷了商人治港、公務員治港、專業人員治港、公務員治港四個階段，現在到了香港政圈說的「武官治港」階段。

香港政圈說的「武官」，是相對於港府「文官」（公務員隊伍）之外的紀律部隊，例如警察、出入境等的官員。香港傳統分類上，他們不屬政府成員之列，當年李家超由警察調到港府保安局，就曾因其在退休年期提前兩年離開警隊，原可獲的退休金要減額百萬港元。那時李家超還沒有預計到，他能當上特首拿到全球最高領導人薪俸之一。

硬淨特首 經濟可能是弱點

「武官治港」或者說警察出身者治港，會帶來甚麼疑問呢？其中一個答案，由身任全國港澳研究會副會長劉兆佳回應。他說，李家超是北京認定唯一符合標準者，是因現時局勢以及日後香港面對的挑戰來考慮，這次選舉形勢比較特殊，北京不希望破壞愛國陣營團結，令外部勢力有機可乘。

另一位答得更清晰，是香港愛國者福建幫老大之一盧文端。他直言，李家超為人比較「硬淨」（強硬），在中美博弈下，北京希望有比較「硬淨」的特首。他也承認，經濟方面可能是李家超的弱點。

香港首富李嘉誠的長子李澤鉅說，新一任特首的目標應要令香港安定繁榮，有安定的社會才有繁榮的發展，又期望新特首令香港人可以住好些，這番話算是香港商界的良好願望吧。

香港 警察 北京

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