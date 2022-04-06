北京唯一支持+香港新選制 李家超篤定當選特首

香港政務司長李家超正式宣布參選下屆特首。（歐新社）

香港 政務司長李家超6日下午向港府請辭，隨即宣布他將參加香港特首選舉。由於北京認定只有一位參選人，在香港新選制下，李家超料將順利通過選委提名，在5月8日篤定以「一人模式」當選。

香港特首林鄭月娥日前先行宣布放棄競逐連任，隔了一個清明假期，李家超辭官參選。按規定，港府現任官員如要參選特首，必須辭職。林鄭收到李家超的請辭，已根據香港基本法規定，呈交北京當局。

昨日上午，中國駐港中聯辦約見負責選舉特首的選舉委員會部分選委，獲邀的包括建制派政黨核心成員、港區政協、人大成員等。據出席會見的選委說，會上中聯辦人士稱李家超是「中央唯一支持」的候選人，呼籲選委支持。

李家超昨下午在香港政府總部舉行記者會，宣布若辭職獲「中央批准」，他要參選新一屆特首。記者會以感謝為主，李家超表達感謝林鄭、共事的官員與立法會議員等後即離場，記者會不設提問環節。

李家超現年64歲，中學畢業後因家庭原因，放棄大學錄取資格，轉身投考皇家香港警察 。進入警隊後由見習督察做起，20年間晉升到總警司。2003年獲保送至英國 倫敦皇家防衛學院進修，同年回港晉升為警務處助理處長。李家超原擬2014年在警務處副處長任上退休，卻在2012年獲委任為保安局副局長，2017年成為首位由警察升任的港府保安局長。

李家超在警務處和保安局任上，先後處理占領中環、反送中運動等，引起爭議。香港反送中運動前，李家超曾率團到新疆考察反恐設施，事後他稱新疆的反恐經驗值得香港參考。在強力執行港版國安法後，去年6月他升任港府政務司長，成為港府公務員之首。2020年8月，李家超與林鄭等人，被列入美國制裁名單。

香港實行新選制後，候選人需經國安審查和資格審查，李家超是候選人資格審查委員會首任主席，以及香港維護國家安全委員會成員。

李家超因服務皇家香港警察，成為英國公民，2012年調任港府保安局時，依規放棄英國國籍。但其妻子及兩名兒子被指持有英國國籍，暫未知是否放棄。