中國專家：病毒怎麼變異 常態化防控仍有效

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友。新華社

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友今天表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病毒變異持續發生是常見的事，無論病毒怎麼變異，常態化防控與廣泛接種疫苗 等措施，可有效控制疫情 。

據陸媒澎湃新聞報導，吳尊友在中國國務院 聯防聯控記者會上作上述表示。

吳尊友說，已注意到相關方面關於COVID-19新變異株XE的報導，並且密切追蹤在傳播流行範圍、傳染性、致病性等方面的相關研究。

吳尊友表示，無論病毒怎麼變異，常態化防控措施包括「四早」，即早發現、早報告、早隔離、早治療措施，廣泛疫苗接種，以及民眾落實戴口罩、勤通風、勤洗手，保持社交距離等個人防護措施，都能夠有效的控制疫情，「即使是變異的新冠疫情」。

對於中國現今疫情判斷，中國國家衛生健康委疾控局副局長、一級巡視員雷正龍指出，3月1日至4月5日，全國累計報告本土感染者17萬6455例，波及29個省，整體呈現流行範圍廣、規模性疫情與散發疫情交織、外溢病例及續發疫情多發等特點。

他強調，上海與吉林疫情仍處於發展狀態。上海市疫情處於高峰期，累計報告感染者超過9萬例，發生較多社區傳播並外溢到多省多市，防控的形勢非常嚴峻。

雷正龍接著稱，吉林省累計報告感染者超過6萬例，長春市疫情仍處高位，吉林市主城區疫情波動下降。

他又說，從多地疫情有效控制來看，證明從嚴從緊採取隔離、管控、封控、篩查等為核心的措施在應對Omicron變異株引發的本土疫情依然有效，「是科學必要的」，可實現「動態清零」的既定目標。