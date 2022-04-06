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上海疫情嚴峻壓力爆升 居委書記哭訴：我處在崩潰邊緣

記者林宸誼／即時報導

上海實施分區封控政策，一線防疫的基層人員壓力非常大。一條4分25秒長的電話錄音在網路流傳，內容是一位被醫院急召的護士，與所在社區居委書記的對話，該名居委書記數度啜泣，表示處在崩潰的邊緣。

香港媒體報導，在這則錄音中，該名護士表示，醫院需要她回去，希望與居委會溝通，這名居委書記哽咽地說：「我希望妳回去返工知道吧？我希望妳回到崗位上面，因為我們醫生太缺了，但是我不敢作主，妳現在只要能承諾，確確實實是返工，那我就放妳出去，寫個承諾書，知不知道？」

護士接著回答：「如果放我返工我就住在醫院了」。居委書記又抽泣的說：「我們現在太缺人了，我不怕妳生氣，但是妳要給我寫個承諾的事，妳出去了最多只兩點一線，妳也可以回來。純粹是為了工作才可以出去明白嗎？我也處在崩潰的邊緣。」

兩人接著討論是否要先做完核酸再回醫院，是否有足夠的防護用品，以及是否能再回小區，這通電話到最後，兩人雙雙都哭了。

居委書記又說：「妳怎麼保證妳沒攜毒株…，我不管了，妳既然是醫務工作者，為了上前線妳就去」、「妳住醫院家裡怎麼照顧？我為甚麼讓妳返工，就是因為我想讓妳出去了之後給家裡帶點東西回來，不然的話都沒有機會買東西，妳現在可以幫樓裡其他的（人）也買點東西知不知道？」、「我們小區崩潰了…。」

事後找到這位「哭了」的居委書記劉苗，對於近期網上對社區工作的一些議論，劉苗說：「我相信很多人不是單純的抱怨，是在想怎麼把家園守好，更快地把疫情解決掉，比如我們的小區居民，通過這段時間，慢慢地適應接受了，從最開始封一幢樓，大家恐慌，到現在整個封控；從要捅鼻子驗核酸，到對抗原檢測有排斥，再到現在完全配合這些檢測，已經完全適應了，遇到這個病毒，不會再有那種如臨大敵的恐慌了。」

檢測 疫情 香港

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