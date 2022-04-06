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中國少林寺進軍房地產 方丈擁18家公司控制權

記者戴瑞芬／即時報導
少林寺方丈釋永信。少林寺官網
少林寺方丈釋永信。少林寺官網

少林寺不僅中國功夫好，也要在房地產市場大展拳腳。河南鄭州土地市場今（6）日掛牌出讓了鄭東新區一宗商業、商務用地，河南鐵嵩數字科技以底價人民幣4.52億元競得。而鐵嵩科技的兩大股東為河南鐵投綜合開發和沅翰實業，持股比例分別為51%、49%。其中，沅翰實業最終受益人為河南嵩山少林寺方丈釋永信。

時代財經報導，少林寺標得地塊將建成文化創意產業辦公樓、酒店及服務型公寓。包括一座建築面積約6,000平方公尺文藝演藝中心，一所面積約3,000平方公尺的藝術展覽館，一個面積約1萬1,000平方公尺的文創產業園區，一家面積約1萬8,000平方公尺的國際五星級酒店，以及面積約1萬9,200平方公尺，可對外銷售的服務型公寓。

16歲到少林寺出家的釋永信，1987年接任少林寺管委會主任，1999年擔任少林寺方丈。

掌舵少林的釋永信推動了天下第一名剎的商業化運作，包括註冊公司和商標，發展「功夫經濟」；在淘寶開店、售賣修禪練功用品及迎合年輕人的創意物品，以及對其他寺廟進行託管等。

釋永信成立河南少林寺實業發展有限公司，開始不斷擴大少林寺的商業版圖。經過多年發展，少林寺的業務橫跨文化、餐飲、藥品、服飾等多個領域，並且註冊多個公司和商標。

據工商訊息平台天眼查信息顯示，釋永信目前對18家企業擁有實際控制權，如河南嵩頂文化旅遊發展有限公司、河南少林無形資產管理有限公司、河南嵩山少林寺茶葉有限公司等。

其中，少林無形資管為少林寺的重要資產之一，也是少林寺商業化運作的重要平台，主要股東為中國嵩山少林寺和兩位自然人釋永信、釋永乾，持股比例分別為10%、80%、10%。除了對少林及少林寺自有無形資產進行管理，公司業務還包括文化藝術、武術，文化演出及經紀服務，旅遊資源及產品的開發，貨物和技術的進出口業務等。

市場對少林寺的評價，更多是趨於商業化，運營模式逐漸走向輕資產化，諸葛找房數據研究中心分析師關榮雪認為，其實也是符合市場發展。

河南嵩山少林寺是佛教禪宗祖庭和中國功夫發源地。少林寺官網
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河南 房地產 鄭州

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