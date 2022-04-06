陝西「鐵籠女」調查出爐：涉婦女拐賣未遭虐待

中國陝西省榆林市今天通報「鐵籠女」調查結果，透過DNA 鑑定確認當事人「小雨」是來自漢中的陶姓女子，2010年走失遭拐賣後，與先生生育一子一女，並稱她未如網傳遭受虐待監禁。

據通報，本案有2人涉嫌拐賣婦女遭刑事拘留，「小雨」的先生李某民因為追效期已過未被追訴。調查中發現的外來人口管理、戶籍登記及出生醫學 證明發放等違規違紀問題，則有13名基層官員幹部遭到處分。

徐州「8孩母」案引發的婦女拐賣問題備受關注後，陝西省榆林市佳縣3月驚傳類似的「鐵籠女」事件。當地的李姓男子近兩年在「我是李奇峰」影音平台直播，透露其妻「小雨」是撿來的。

有網友說，李男在直播時曾展示一輛帶有鐵籠子的三輪車，自稱小雨不聽話就將她關進去。

「小雨」的真實身分也引發爭議，外傳她是失蹤的青海大學生王國紅。

陜西榆林聯合調查組6日通報查明情況稱，經親屬辨認以及公安 部物證鑒定中心DNA比對，「小雨」認定是陝西漢中市佛坪縣失蹤女子陶某俠。

網傳她疑是2009年9月青海民族學院失蹤女大學生王國紅，經青海、陝西公安機關多次進行查證核實與DNA比對，認定「小雨」不是王國紅。

通報稱，「小雨」1983年出生，2002年5月在佛坪縣高中就讀期間，出現言語混亂、精神錯亂等狀況。同年6月，在洋縣某衛生院精神科治療。2003年6月，回到家中長期服藥控制病情。2010年8月，在西安市周至縣陶某家居住期間兩次走失，第一次走失後8月31日被親屬從西安市精神衛生中心接回，此後再次走失。

經調查，2010年9月，吳某娃在西安市鄠邑區某廣場遇見「小雨」，見其精神不正常，遂帶回自己家中。之後，吳某霞（吳某娃的姐姐）聯繫王某明（李某民的三哥），稱其弟弟家中有一精神異常女子可介紹給李某民當媳婦，並索要所謂為該女子看病等花費的人民幣一萬元（約1573美元）。

2010年9月14日，李某民、王某明將8000元交給吳某霞、吳某娃，李某民帶著「小雨」回到佳縣共同生活至今。

2022年3月10日，公安機關對吳某娃、吳某霞等涉嫌拐賣婦女的犯罪嫌疑人依法刑事拘留，案件正在偵辦中。李某民涉嫌收買被拐賣婦女犯罪，已過追訴時效。

通報並稱，網傳「小雨」遭受虐待等訊息不實，所謂的「山洞監獄」是其先生堆放東西的土窯；「鐵絲網」實為雞棚、羊舍安裝的金屬網護欄（約80公分高）;「窗戶上密集鋼筋」實為窗戶上安裝的防盜窗；大門口和房頂的電線桿安裝有兩個監視器，則用於羊舍和院落安全防護。

經醫院體檢，「小雨」並沒有網傳腳底燙傷，全身皮膚（包括雙下肢、足底）未見明顯疤痕、淤青、擦傷，四肢關節活動正常無畸形。

當地村民陳述，「小雨」精神異常，生活不能自理，日常飲食起居由李某民照顧，未發現他虐待「小雨」等情形。

至於網傳「鐵籠子」，則是2017年至2021年期間，李某民駕駛機動三輪車接送兒子上下學，給三輪車安裝了鐵皮車棚。因「小雨」生活不能自理，李某民接送兒子時都帶著「小雨」，並在車棚內放置被子、凳子，行駛途中插住或者鎖上車棚門。2021年，兒子住校後，李某民將車棚拆卸下來，一直作為養雞棚使用。

經調查，2012年11月3日，「小雨」生育一子，佳縣中醫院違規辦理了「出生醫學證明」。2014年5月25日，「小雨」生育一女，因無力撫養，李某民將該女送養給劉某兵（婚後未生育）。

通報稱，「小雨」在佳縣期間，民政部門將其納為農村一類低保物件；診斷為精神分裂症患者後，醫療衛生機構定期開展隨訪、健康指導等服務；評定為精神二級殘疾後，民政、殘聯等部門發放年度生活補貼、護理補貼、精神病人服藥補貼。

聯合調查組表示，據3月25日司法鑒定科學研究院（上海）鑒定意見：「小雨」患有精神分裂症，目前處於發病期。3月29日，她被送往精神衛生專科醫療機構接受治療，同時落實專人照顧其兒子的學習、生活。