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第2個李文亮？中國女主播談論疫情「被停職」

記者陳言喬／即時報導
遼寧電視台都市頻道知名女主播朱霞成第二個「李文亮」？公開發表涉疫言論被停職。（朱霞微博）
遼寧電視台都市頻道知名女主播朱霞成第二個「李文亮」？公開發表涉疫言論被停職。（朱霞微博）

遼寧出現第二個「李文亮」？遼寧電視台都市頻道知名女主播朱霞在個人帳號平台直播時語焉不詳地稱瀋陽市皇姑區疫情不容樂觀，遭到停職處分。

綜合中國媒體報導，朱霞3月30日在個人網路直播平台直播時，有網民問到瀋陽皇姑區的防疫情況時，朱霞說：「皇姑區的朋友最近一定要非常的小心，做好個人防護，因為有些原因不能說」。她又繼續呼籲，「你們請聽我說，聽我說，我說不出為何，緣故和原因。你們聽我的話就對了」，「這個皇姑區，但這個區域的朋友一定要多加小心，明白嗎？」

3月27日，瀋陽新增70宗陽性感染者，其中最多的皇姑區有29宗。瀋陽市的疫情連日來增加，4月3日，皇姑區決定要求全區全員核酸檢測。至4日瀋陽新增46宗本土無症狀感染者中，皇姑區亦占2宗。

朱霞直播後，不少網民指摘瀋陽市政府可能在防疫資訊方面對民眾有所隱瞞，事件引發熱議。自媒體「四斤」刊文稱，朱霞告訴大家這個地方疫情很嚴重，「嚴重」的理由和原因卻不能說。「一個不能說的原因」，這話「像不像小報的行銷號說的話？」

也有評論稱，朱霞被停職並不冤，且不說朱霞關於疫情的資訊源是否準確，作為一個公眾人物，朱霞在公眾面前這種欲言又止、神神秘秘的表態，會給公眾造成巨大的恐慌，況且她的資訊源還並不準確。把她比喻為李醫生一樣的吹哨人，實在是過了頭。

遼寧廣播電視集團（台）都市頻道認為朱霞發佈涉疫不當言論，造成不良社會影響。4月1日就事件作出調查處理決定，暫停朱霞主持、採訪各項工作，免去朱霞頻道播音管理部負責人職務，並就此事進行通報批評，暫停朱霞新媒體帳號更新等。

遼寧台的另一份通報稱，遼（寧）台是省委和省政府的喉舌，播音員、主持人的言行不僅代表個人形象，更代表黨的媒體形象。集團黨委要求播音員、主持人深刻汲取此次宣傳事故教訓，舉一反三，引以為戒，自省自查，謹言慎行。

都市頻道也要求全體主持人疫情期間，不得進行帶貨直播、不得發表涉疫言論。有關文件同時顯示，都市頻道責成朱霞作出深刻檢查與反思，頻道視反思情況及後續落實情況，保留進一步追究其責任的權利。

朱霞在中國抖音平台擁有180餘萬粉絲，目前帳號「我是朱霞」仍存在，但涉事短片已刪除，最早的更新短片是一個星期前的短片。

中國公開信息顯示，朱霞出生於遼寧丹東。曾任職遼寧教育電視台。現任遼寧廣播電視台都市頻道「正在行動」、「新北方匯天下」、「新聞正前方」和「都市紅綠燈」主持人。朱霞端莊、大方的主持風格深受遼瀋地區觀眾的喜愛。

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